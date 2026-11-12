Putin explicó a emisarios de Casa Blanca la visión rusa de seguridad indivisible en Europa

"Es evidente que el actual sistema de seguridad europeo no funciona. Y esperamos que los representantes de los países europeos también apoyen la labor de acordar los parámetros de una nueva arquitectura de seguridad y paz únicas e indivisibles", dijo el asesor del Kremlin para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, en unas declaraciones a la prensa tras los contactos de Putin con los enviados estadounidenses.

Ushakov enfatizó que Putin ya presentó sus propuestas al respecto en el año 2021, cuando exigió a la OTAN retroceder a las fronteras de 1997.

A la vez, agregó, ahora Moscú tiene nuevas ideas basadas en las "lecciones" que extrajo de la situación actual en la que Occidente busca la derrota estratégica de Rusia.

El asesor del Kremlin aludió a los pasos que dan los europeos para sumarse a las negociaciones sobre Ucrania, pero recalcó que deben decidir "si quieren la paz o la continuación de la guerra".

"Hasta ahora, sus acciones indican lo segundo", opinó.

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Con todo, Ushakov calificó de "constructivas" y "productivas" las negociaciones tripartitas en Abu Dabi y aseguró que estas continuarán.

"Witkoff y Kushner dieron sus valoraciones de los contactos tripartitos celebrados en Abu Dabi los días 10 y 11 de noviembre. Tanto nosotros como los estadounidenses coincidimos en el carácter constructivo y productivo de estas conversaciones", dijo.

Rusia acusó en diciembre de 2021 a Occidente de garantizar su seguridad a expensas de otros países y exigió la retirada de la OTAN del este de Europa, la negativa a incluir a Ucrania y Georgia en la Alianza Atlántica e iniciar negociaciones para crear un sistema de seguridad indivisible.

La negativa de Occidente de acceder a estos términos, que calificó de ultimátum de Rusia, fue usada por Moscú como pretexto para el inicio de la guerra en Ucrania.