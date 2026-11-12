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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 10:30

Putin propone ante emisarios de Casa Blanca organizar misión humanitaria en Kostiantínivka

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Moscú, 12 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso este jueves ante los emisarios de la Casa Blanca para Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner, la organización de una misión humanitaria en la estratégica ciudad ucraniana de Kostiantínivka, en la región de Donetsk, que el ejército ruso dice haber tomado en julio pasado.

Por EFE
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"Tuvimos una muy buena experiencia con la cooperación humanitaria en la localidad de Oleshki", señaló el líder ruso en referencia a la reciente misión humanitaria mediada por la primera dama estadounidense, Melania Trump.

Putin dijo que las fuerzas de Moscú necesitarán cinco días para desminar los accesos a la urbe y apuntó que si Kiev rechaza haber perdido el control total de la ciudad, también tendrá que garantizar la seguridad en la misma.

El jefe del Kremlin agradeció la "activa participación" de Melania Trump en la resolución de la cuestión humanitaria en Oleshki, en la región de Jersón, y opinó que la nueva misión podría implementarse a la imagen y semejanza de la anterior.

"Esta práctica debe continuar con la participación de los defensores del pueblo de Rusia y Ucrania", señaló al cifrar en cerca de 500 personas a los habitantes de Kostiantínivka a los que hay que evacuar.

Putin afirmó que Rusia está dispuesta a invitar a representantes de medios internacionales al lugar de la misión humanitaria para contar lo que van a ver y quién realmente controla esa ciudad ahora.

Rusia y Ucrania completaron a finales de octubre una misión humanitaria sin precedentes en Oleshki que tuvo lugar en medio de un alto el fuego que cumplieron a rajatabla ambos bandos del conflicto.

El dispositivo, en el que Melania Trump hizo de mediadora, preveía sacar de Oleshki a más de 750 residentes, pero el número final de los evacuados no se hizo público.

A la vez, las partes informaron de la prestación de ayuda a las personas que optaron por permanecer en la ciudad prácticamente bloqueada por los combates en sus alrededores debido a diversas circunstancias familiares.

Rusia aseguró haber conquistado el bastión ucraniano de Kostiantínivka en julio pasado, aunque Kiev ha negado que Moscú controle toda la urbe.

Los combates por Kostiantínivka, cuya toma abre el camino para la conquista de Slaviansk y Kramatorsk, los principales objetivos de la ofensiva rusa en el Donbrás, comenzaron en octubre de 2025.

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