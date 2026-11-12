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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 05:45

Región de París retirará ayudas a estudiantes sancionados por violencia en las protestas

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París, 12 nov (EFE).- La presidenta de la región de la Isla de Francia, Valérie Pécresse, anunció este jueves su intención de retirar las ayudas regionales destinadas a actividades culturales y deportivas a los alumnos sancionados disciplinariamente por actos de violencia o daños materiales en los centros educativos, un centenar de los cuales han presentado denuncias por destrozos.

Por EFE
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La medida forma parte de un paquete de iniciativas que la dirigente de Los Republicanos (LR) va a impulsar en respuesta a la escalada de incidentes en los institutos de la región -que comprende ocho departamentos, incluida la ciudad de París-, donde se han registrado bloqueos, destrozos, incendios e intrusiones con morteros pirotécnicos, una actuación "extremadamente violenta" y que "puede ser mortal", advirtió Pécrese.

"Quien rompe, paga", defendió en una entrevista con la emisora RTL Pécresse, que anunció que la región se personará como parte civil en el centenar de denuncias presentadas por los directores de los centros afectados.

En los casos en que los responsables sean menores de edad, la región exigirá responsabilidades civiles a sus padres, añadió.

La retirada de las ayudas se aplicará a los estudiantes expulsados por violencia o degradación de las instalaciones y declarados responsables de esos hechos por los consejos disciplinarios de sus institutos, precisó.

Pécresse defendió la legalidad de la medida al señalar que se trata de ayudas voluntarias y que la región puede establecer los criterios para concederlas.

En paralelo, la presidenta regional propondrá instalar cámaras de videovigilancia en el interior de los 50 institutos donde se han producido intrusiones y disparos de morteros pirotécnicos, y lo hará en las próximas semanas en los pasillos.

Pécresse insistió en que esos artefactos lanzados en el interior de las clases pueden causar lesiones muy graves e incluso provocar víctimas mortales. Según explicó, algunos profesores, trabajadores y alumnos han recibido disparos a escasos centímetros del rostro.

"Es casi un milagro que esta semana solo hayamos tenido heridos (...) Temo que pueda haber muertos, hablando claramente", dijo.

La dirigente regional justificó el refuerzo de la vigilancia como una medida para impedir nuevas intrusiones y garantizar la seguridad de los centros educativos, que definió como "santuarios" que deben quedar protegidos de la violencia.

Denunció también una creciente "radicalización" de las protestas estudiantiles, que, a su juicio, responde en parte a que cada vez resulta más difícil impedir el desarrollo de las clases, ante el deseo de alumnos y familias de recuperar la normalidad.

Para Pécresse, además de la espontaneidad de una parte de los jóvenes preocupados por su futuro, existe una estructura organizada detrás de las movilizaciones, y atribuyó esa organización a sectores de la extrema izquierda. También acusó a La Francia Insumisa (LFI) de intentar capitalizar políticamente las protestas.

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