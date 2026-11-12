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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 15:50

Rita Moreno, la cara de una Navidad puertorriqueña que se alarga hasta febrero

Imagen sin descripción

San Juan, 12 nov (EFE).- La legendaria actriz puertorriqueña Rita Moreno promueve desde este jueves una campaña en la que invita a los viajeros a su isla a vivir la época navideña más larga del mundo, que se extienden desde el Día de Acción de Gracias hasta febrero, a través de sus tradiciones culturales.

Por EFE
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La campaña, que se extenderá hasta el 9 de febrero de 2027, se inspira en las parrandas, la tradición puertorriqueña de visitas musicales sorpresa, donde decenas de personas, con instrumentos y cantos, llegan a las residencias de otros interpretando conocidas canciones navideñas.

"Lo mejor de una parranda es que no te quedas como espectador por mucho tiempo. Antes de que te des cuenta, estás cantando, alguien te está dando un plato de comida y eres parte de la celebración. Viaja a Puerto Rico y vive ese espíritu por ti mismo", destacó Moreno en un comunicado.

'Parranda Mode: ON' es el título de la campaña anunciado hoy por Discover Puerto Rico, la organización privada que promociona la isla como destino turístico.

El gasto directo del visitante en Puerto Rico podría alcanzar los 9.500 millones de dólares este año, un aumento de 6,5 % frente a los 9.000 millones generados por ese segmento durante 2025, según las proyecciones de Discover Puerto Rico.

Las tradiciones navideñas en la isla perduran durante el Día de los Reyes Magos, Las Octavitas y las Fiestas de la Calle San Sebastián, en San Juan, mientras que las festividades del Carnaval de Ponce ofrecen otra oportunidad para experimentar la música, el arte y las celebraciones comunitarias de la isla en febrero.

"Las tradiciones de Puerto Rico son una invitación a participar. Los viajeros pueden conocer a los artesanos que se esconden tras las máscaras de vejigante, descubrir las historias detrás de nuestros platillos navideños y disfrutar de la música que une a nuestras comunidades", dijo Jorge Pérez, director ejecutivo del ente.

La campaña resalta además las celebraciones de Puerto Rico a través de integraciones especiales este jueves en los Latin Grammy y algunos de los momentos navideños más emblemáticos de la temporada, como el Desfile del Día de Acción de Gracias (desde finales de noviembre) de Macy's y el encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center, en Nueva York, entre otros.

A su vez, las series de YouTube 'Artisans Hands' y 'Boricua Friend' ofrecerán otra forma de descubrir la isla a través de perspectivas locales, junto con contenido sobre artesanía y la diáspora que se compartirá durante noviembre y diciembre en los canales sociales de Discover Puerto Rico.

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