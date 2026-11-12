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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 12:50

Rosalía y Javier Bardem actuarán juntos en la pelicula 'Wet' de la directora Alma Har'el

Imagen sin descripción

Redacción Internacional, 12 nov (EFE).- Rosalía y Javier Badem actuarán juntos en 'Wet', un filme dirigido por la directora Alma Har'el y en la que también participa Rebecca Ferguson y Odessa A’zion, según avanza la revista especializada Deadline.

Por EFE
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Rosalía continúa con este salto a Hollywood su carrera como actriz, que comenzó en 2019 con una pequeña participación en 'Dolor y Gloria' de Pedro Almodóvar, y se consolidó con un papel secundario en la tercera temporada de la serie 'Euphoria'.

Por ahora la sinopsis del filme se mantiene en secreto, aunque algunos medios apuntan a que se podría tratar de un drama familiar, en la línea de la serie 'Succession', centrada en una batalla familiar por el control de una gran empresa de comunicación y que la historia se desarrollará en un yate de lujo. La película podría comenzar a rodarse en 2027 en República Dominicana.

El guion está firmado por la directora israelí-estadounidense en colaboración con Christian Stangeby.

El resto del reparto de la serie lo conforman el actor Connor Storrie, uno de los protagonistas de la serie 'Heated Rivalry' ('Más que rivales'); Odessa A'zion, muy popular desde que rodara 'Marty Supreme' (2025) junto a Thimothée Chalamet y Rebecca Ferguson, conocida por su participación en 'Silo' y 'Dune'.

El anterior trabajo de Har'el fue 'Honey Boy' (2019), una película protagonizada por Shia LaBeouf , que participó en festivales como los de Toronto y Sundance (EE.UU.).

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