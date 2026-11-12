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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 23:15

Rubio recibe en Washington al presidente hondureño Nasry Asfura, en el poder desde enero

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Washington, 12 nov (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibirá este viernes en Washington al presidente de Honduras, Nasry Asfura, quien asumió el poder el pasado 27 de enero tras ganar las elecciones generales de noviembre de 2025, en una reunión en la sede del Departamento de Estado.

Por EFE
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La cita será el segundo encuentro documentado entre ambos en Washington.

Rubio recibió a Asfura el 12 de enero, cuando todavía era presidente electo, para felicitarlo por su victoria electoral y abordar asuntos como la seguridad regional, la lucha contra el crimen transnacional, la inversión y la migración.

Asfura estuvo anteriormente en Washington el 6 de marzo, durante una gira por Estados Unidos en la que formalizó el regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Grupo del Banco Mundial.

En enero había viajado también a la capital estadounidense como presidente electo y se reunió con Rubio.

En febrero, Trump lo recibió en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, como parte del nuevo Escudo de las Américas, del que Honduras forma parte junto a un grupo de gobiernos de derecha de toda la región.

El mandatario hondureño llegó al poder con el respaldo público de Trump, quien intervino abiertamente en la campaña electoral de noviembre de 2025 al pedir el voto por Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, y advertir que Washington limitaría su apoyo a Honduras si ganaba otro aspirante.

Asfura fue declarado vencedor con el 40,26 % de los votos, frente al 39,5 % obtenido por el liberal Salvador Nasralla.

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