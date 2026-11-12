Rusia confirma reunión entre Putin y Trump y preparativos para tripartita con Xi en APEC

"Durante una reunión prevista con él (Trump) en la cumbre de APEC (el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) en Shenzhen, continuará la discusión de todas las cuestiones relacionadas con el arreglo" en Ucrania, dijo a la prensa el asesor de la Presidencia rusa para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov.

Ushakov agregó que valora los esfuerzos de la Administración estadounidense para hallar una solución a largo plazo para el conflicto ucraniano.

El asesor del Kremlin señaló además que tanto Moscú como Washington prestan mucha atención a la reunión tripartita entre Putin, Trump y Xi.

"Naturalmente, tanto nosotros como los estadounidenses concedemos gran importancia a la próxima cumbre trilateral en Shenzhen, organizada por China, anfitriona de la cumbre de la APEC", dijo.

En este sentido, precisó que "actualmente se está trabajando activamente para definir el contenido" de ese encuentro que, como esperan en Moscú, tendrá "un efecto positivo en la situación internacional en su conjunto".