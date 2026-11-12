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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 04:30

Rusia derriba 71 drones ucranianos mientras recibe a emisarios de la Casa Blanca

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Moscú, 12 nov (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 71 drones, una de las menores cantidades de los últimos meses, mientras Moscú esperaba y recibía a los emisarios de la Casa Blanca para Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner, que llegaron a la capital rusa en la mañana del jueves.

Por EFE
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"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 71 drones ucranianos de ala fija" sobre siete regiones rusas -incluyendo la región de Moscú- y la anexionada península de Crimea, indicó en Telegram el Ministerio de Defensa de Rusia.

Se trata de uno de los menores ataques de drones ucranianos de los últimos tiempos, que contrastan con los masivos ataques con más de 1.000 drones como los del 19 de agosto y el 20 de septiembre pasados, algo que podría estar vinculado al viaje de los emisarios estadounidenses a la capital rusa.

Witkoff y Kushner llegaron esta mañana al aeropuerto internacional de Vnúkovo, al suroeste de Moscú, donde fueron recibidos por el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev.

Los emisarios de la Casa Blanca anunciaron su visita a Moscú la víspera, tras participar en las negociaciones tripartitas entre Rusia y Ucrania con mediación de Estados Unidos en Abu Dabi.

Según el Kremlin, se reunirán con el presidente ruso, Vladímir Putin, este jueves.

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