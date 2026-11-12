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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 07:00

Rusia destaca avances con Ucrania en Abu Dabi aunque teme que europeos sean un obstáculo

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Moscú, 12 nov (EFE).- El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, destacó hoy que en las negociaciones en Abu Dabi se pudo avanzar hacia un arreglo pacífico al conflicto en Ucrania, aunque advirtió que la futura inclusión de los países europeos puede obstaculizar el proceso.

Por EFE
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"Yo creo que hemos avanzado, es indudable. Pero en el pasado ha habido fallos, contratiempos y fracasos que frustraron lo que parecía estar al alcance de la mano. No quiero que eso vuelva a suceder", comentó Riabkov, quien participó por primera vez en las negociaciones con Ucrania desde el comienzo de la guerra, durante una entrevista con la cadena RT.

Riabkov confirmó que el tema central de las negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu Dabi fue "la arquitectura de la seguridad europea" al término de la guerra.

"A diferencia de otras rondas, nos hemos centrado principalmente en las perspectivas de una arquitectura de seguridad en la región europea y en la zona adyacente al conflicto actual, que garantice la sostenibilidad de un posible acuerdo futuro y, en general, cambie las tendencias actuales, la tensión y la escalada hacia la coexistencia", afirmó.

Sobre la futura presencia de representantes europeos en las próximas rondas, Riabkov aseguró que "no muestran ninguna inclinación a usar el sentido común", por lo que "los emisarios estadounidenses deben hacerlos entrar en razón".

El diplomático insistió en que los europeos están en contra de algunas ideas que la administración estadounidense propone para terminar la guerra en Ucrania. Además, advirtió que la inclusión de Europa en el proceso de negociación puede significar "un retroceso y una interrupción de esfuerzos valiosos".

Con todo, añadió que es prematuro discutir la recuperación de la confianza entre Rusia y Ucrania. "No me parece correcto hablar sobre la recuperación de la confianza entre las partes. Nosotros no planteamos la cuestión de esta manera", sostuvo.

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania, con la mediación de Estados Unidos, culminaron el miércoles sin resultados, con la excepción de un preacuerdo sobre un canje masivo de prisioneros de guerra.

El mandatario ruso, Vladímir Putin, recibirá hoy a los emisarios estadounidenses, Jared Kushner y Steve Witkoff, en el Kremlin para abordar los asuntos tratados durante los dos días de conversaciones en la capital emiratí.

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