Rusia obtuvo en octubre los mayores ingresos por venta de combustibles fósiles en 4 años

Este organismo independiente, con sede en Finlandia, señaló en su análisis que Rusia se benefició del alza de los precios de la energía a consecuencia de la guerra de Irán, ya que los ingresos de Moscú crecieron en octubre pese a que el volumen total de exportaciones de combustibles fósiles fue similar al del mes anterior.

Según el CREA, el precio medio mensual del crudo ruso de los Urales aumentó en octubre un 13 % respecto al mes anterior, hasta los 101,7 dólares por barril, el nivel más alto registrado desde el inicio de la guerra de Ucrania y más del doble respecto al último tope al precio del petróleo ruso impuesto por la Unión Europea (UE).

Los ingresos de Rusia por la exportación de crudo se incrementaron en octubre un 19 % en relación a septiembre y alcanzaron los 449 millones de euros diarios, mientras que los volúmenes crecieron un 6 %.

En cambio, Rusia exportó un 8 % menos de combustibles derivados del petróleo en octubre respecto al mes anterior, aunque el alza de los precios le permitió aumentar sus ingresos un 4 %, hasta los 85 millones de euros diarios.

Según las estimaciones del CREA, Rusia triplicó el pasado mes las exportaciones de diésel por vía marítima, cuyos mayores compradores fueron Turquía, China, Brasil, Arabia Saudí y Singapur.

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Estados Unidos no recibió ni un solo cargamento de diésel ruso en octubre, a pesar del acuerdo anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para el suministro de más de 300.000 toneladas de diésel ruso a su país y al mercado global.

Los ingresos de Moscú por la exportación de gas natural licuado (GNL) aumentaron un 3 % intermensual, hasta los 77 millones de euros diarios -el nivel más alto desde enero de 2023-, pese a que los volúmenes disminuyeron un 4 %.

En cambio, la exportación de gas a través de gasoductos creció un 5 % y sus ingresos alcanzaron los 88 millones de euros diarios, un 23 % más que el mes anterior.

Según el informe del CREA, China fue de nuevo el principal comprador de combustibles fósiles de Rusia, seguido de India, y aportó a las arcas rusas 10.700 millones de euros, el 51 % de los ingresos totales de Moscú por este concepto.

El gigante asiático fue el mayor comprador de crudo, derivados del petróleo, carbón y GNL rusos, mientras que la UE -el tercer mayor cliente de Rusia en octubre- lideró las compras de gas natural con unas importaciones de 1.200 millones de euros.

España fue el cuarto mayor importador de combustibles fósiles rusos de la UE, tras comprar 138.000 toneladas de GNL por 118 millones de euros.