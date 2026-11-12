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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 11:05

Rutte urge a Europa y Canadá a reforzar la defensa ante la creciente amenaza rusa

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Dublín, 12 nov (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió este jueves de que Europa y Canadá afrontan una amenaza creciente de Rusia y reclamó mayores inversiones en defensa, producción industrial militar y protección frente a los ataques híbridos.

Por EFE
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"Todos estos países se enfrentan a la misma amenaza, la amenaza de Rusia, pero también a la de Rusia trabajando conjuntamente con países como Irán, China y Corea del Norte", señaló Rutte a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que reúne en Dublín a casi cincuenta jefes de Estado y de Gobierno del continente, y que cuenta además con la presencia del primer ministro canadiense, Mark Carney, y del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El responsable de la Alianza Atlántica consideró que este foro es "exactamente el formato adecuado" para coordinar la respuesta europea y destacó que los aliados europeos y Canadá invertirán 250.000 millones de dólares adicionales en defensa durante 2025 y 2026.

No obstante, avisó de que todavía es necesario incrementar la producción industrial militar y disponer de más armamento y equipamiento para proteger a los países aliados de la OTAN.

Rutte también insistió en la necesidad de mantener el apoyo a Kiev, especialmente ante la llegada del invierno y las negociaciones para poner fin a la guerra: "Debemos asegurarnos de que Ucrania sea lo más fuerte posible en esta lucha".

"Los países europeos y Canadá están haciendo mucho. Estados Unidos sigue proporcionando una ayuda fundamental a Ucrania, financiada por los europeos y Canadá", declaró el político neerlandés, quien también abogó por la acción colectiva.

"Debemos hacer más en conjunto -dijo- para garantizar que Ucrania pueda afrontar el invierno y llegue lo más fortalecida posible a las negociaciones con Rusia".

Respecto a la conversaciones mantenidas en Abu Dabi entre representantes estadounidenses, ucranianos y rusos, y la posterior visita de los negociadores de Washington a Moscú, consideró positivo que Estados Unidos, Europa y Ucrania mantengan posiciones coordinadas.

"Ahora los negociadores estadounidenses están en Moscú y harán todo lo posible para conseguir un buen resultado, pero esto depende de Rusia. ¿Está Rusia dispuesta a colaborar?", se preguntó Rutte.

El secretario general de la OTAN alertó asimismo de los ataques híbridos, los ciberataques y los incendios provocados, y defendió que la respuesta debe implicar a toda la sociedad, no únicamente a los gobiernos.

"Las empresas deben estar preparadas para defenderse, protegerse y ser resilientes", afirmó, al reclamar una estrategia que abarque también a la industria y a los ciudadanos.

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