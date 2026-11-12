ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
38º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
25º
Máx
32º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 17:40

San Francisco (EE.UU.) aprueba la apertura de baños públicos para gais en más de 40 años

Imagen sin descripción

Los Ángeles, 12 nov (EFE).- La ciudad estadounidense de San Francisco, en California, recuperará sus baños públicos para gais por primera vez en casi 40 años, después de que la ciudad, referente histórico en la lucha por los derechos de los homosexuales y la liberación sexual, aprobara los permisos para abrir un nuevo establecimiento.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Comisión de Planificación de San Francisco aprobó por unanimidad los permisos para echar a andar el negocio llamado Sanctum Baths, que ofrecerá sauna y un espacio para encuentros sexuales entre adultos en el barrio de The Hub, según información citada este jueves por The Washington Post.

Desde la década de los ochenta, los baños públicos para gais fueron cerrados en la ciudad en medio de la preocupación por la epidemia del sida.

Durante su época de mayor auge, San Francisco llegó a contar con hasta 20 establecimientos de este tipo, donde generalmente se ofrecían servicios de saunas y baños de vapor.

Estos espacios también funcionaban como espacios de encuentro y refugio donde los hombres podían mantener relaciones sexuales sin temor al acoso policial.

En la década de 1970, además, adquirieron un importante significado político y se convirtieron en símbolos del movimiento de liberación gay.

Según el rotativo San Francisco Chronicle, Sanctum es el primer establecimiento de baños para adultos que recibe autorización desde que, en 2020, la Junta de Supervisores de San Francisco revocó la prohibición que pesaba sobre estos lugares.

El nuevo negocio, que podría abrir sus puertas a finales del próximo año, estará ubicado en un edificio comercial de dos plantas, actualmente vacío, de aproximadamente 698 metros cuadrados.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Economía
¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP
Ver más
03
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
04
Nacionales
Un paraguayo entre las víctimas fatales del desplome de un jet privado en Palm Beach
Ver más
05
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más

Te puede interesar