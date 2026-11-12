Sánchez y Sheinbaum ponen en valor la relación de España y México en una videollamada

Según informó el Palacio de la Moncloa (sede del Ejecutivo) en un comunicado, ambos dirigentes conversaron sobre los acuerdos alcanzados en materias comunes en la cumbre, donde México estuvo representado por su canciller, Roberto Velasco, y acerca de la declaración conjunta adoptada en la reunión.

Sánchez resaltó la relevancia de las relaciones entre ambos países y el apoyo internacional que ejercen en defensa de la democracia y el multilateralismo, materializado en Barcelona este año en la IV Reunión "En Defensa de la Democracia", según el comunicado.

También destacó que en 2027 se cumplen 50 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre España y México y apuntó a la importancia de la diplomacia cultural.

En este sentido, Pedro Sánchez puso de ejemplo que la Biblioteca Nacional acoge la exposición "México: tierra de acogida. Arte del exilio y diálogos de ultramar", una muestra que pone en valor la acogida mexicana del exilio republicano y la contribución de los exiliados españoles a la vida cultural, académica y científica del país americano.

Sheinbaum recibió a finales de junio al rey de España, Felipe VI, en el Palacio Nacional en Ciudad de México, una cita que representó la normalización de las relaciones entre ambos países.

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Además, abrió la puerta a una nueva etapa de cooperación, después de varios años de tensiones diplomáticas originadas por la petición del Gobierno mexicano de que la Corona española pidiera disculpas por los agravios cometidos durante la Conquista.

El canciller de México, Roberto Velasco, celebró recientemente que la relación con España atraviesa «uno de sus mejores momentos» y destacó el trabajo en marcha con su homólogo español, José Manuel Albares, para «profundizar» la colaboración.