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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 08:10

Seis de cada diez europeos consideran el tráfico y consumo de drogas problemas graves

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Lisboa, 12 nov (EFE).- Seis de cada diez europeos consideran que el tráfico y el consumo de drogas constituyen un problema grave en su entorno, mientras que casi la mitad (49 %) cree que el tráfico de estupefacientes ha aumentado en su zona durante los últimos cinco años, según revela la primera encuesta sobre drogas de la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA), con sede en Lisboa.

Por EFE
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La encuesta, elaborada a partir de las respuestas de 95.883 personas mayores de 15 años de 35 países europeos, entre ellos los 27 Estados miembros de la UE, fue dada a conocer este jueves.

El porcentaje de personas que consideran que el consumo de drogas es un problema grave a escala local oscila entre el 44 % de los encuestados en Dinamarca y el 78 % en Chipre, alcanzando un 85 % en Macedonia del Norte entre los socios no pertenecientes a la UE que participan en la encuesta.

Las percepciones en relación con el aumento del tráfico de drogas también difieren: en Chipre, el 67 % cree que ha aumentado a escala local en los últimos cinco años, en comparación con el 38 % en Dinamarca y Lituania.

La preocupación por la participación de menores y adolescentes en el tráfico de drogas encabeza los problemas de seguridad pública relacionados con estas sustancias: un 30 % de los encuestados la considera una cuestión grave, por delante de la violencia vinculada a las drogas (27 %) y la conducción bajo sus efectos (26 %).

En el ámbito sanitario, los problemas de salud mental son la principal inquietud para el 39 % de los europeos, por delante de los daños asociados a las nuevas drogas sintéticas (30 %).

La encuesta también refleja la elevada disponibilidad percibida del cannabis: casi la mitad de los ciudadanos europeos (48 %) cree que podría conseguir esta sustancia en menos de 24 horas.

El porcentaje aumenta hasta el 55 % entre los jóvenes de 15 a 24 años, frente al 42 % de las personas de 55 años o más.

La cocaína y el éxtasis se consideran menos accesibles, aunque aproximadamente un tercio de los encuestados cree que podría obtenerlos en ese mismo plazo.

En cuanto a las respuestas para combatir el problema, la ciudadanía europea se inclina por reforzar la persecución del tráfico de drogas: un 39 % apoya medidas más estrictas contra los traficantes y un 37 % apuesta por desmantelar las redes criminales, mientras que solo un 13 % respalda la legalización y regulación de las drogas.

Sin embargo, cuando se pregunta cómo abordar el consumo, las opiniones están más divididas: el 45 % defiende una actuación policial más contundente contra el tráfico y la distribución, frente al 43 % que apuesta por ayudar a las personas con adicciones a reincorporarse al mercado laboral y a la vida cotidiana.

La encuesta muestra, además, una mayor predisposición a ayudar que a castigar a las personas que consumen drogas y entran en contacto con la justicia, ya que el 45 % considera que deberían recibir apoyo, frente al 31 % que defiende una condena penal o una pena de prisión.

Esta actitud, sin embargo, no se traduce necesariamente en una mayor aceptación social: solo el 31 % estaría dispuesto a tener como vecino a alguien que consume drogas y apenas el 19 % aceptaría que se casara con un familiar.

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