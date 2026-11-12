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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 12:50

Sheinbaum descarta cita con Trump en China y apunta a reunión en Mar-a-Lago durante el G20

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Ciudad de México, 12 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este jueves sostener una reunión bilateral con su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China, y planteó que un eventual encuentro entre ambos se realizaría en Mar-a-Lago, Florida, en el marco de la reunión del G20 en diciembre próximo.

Por EFE
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Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la posible asistencia de Trump a la APEC, que se celebrará del 17 al 19 de noviembre en Shenzhen (China), y sobre si existía algún acercamiento agendado en territorio chino.

"No, en China no. Probablemente nos reunamos en Mar-a-Lago, donde es la reunión del G20. O buscaríamos, si es que se da la oportunidad. De todas maneras, hay conversaciones permanentes en materia comercial", respondió Sheinbaum.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que el Gobierno mexicano tiene previsto que el mandatario estadounidense acuda a la cumbre en China.

"En principio está confirmada (la presencia de Trump), pero obviamente es algo que tiene que informar el propio Gobierno de los Estados Unidos, la Casa Blanca. Y una reunión con él, en todo caso, sería en Estados Unidos", precisó la presidenta.

La próxima Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20) se celebrará los días 14 y 15 de diciembre en Miami (Florida), bajo la presidencia anfitriona de Estados Unidos.

Sheinbaum también rechazó que el encuentro bilateral que sostendrá en Shenzhen con el presidente chino, Xi Jinping, vaya a generar fricciones con Washington o afectar la relación comercial en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Con China no tenemos tratado de libre comercio. Pero de todas maneras tenemos una relación comercial con ellos que es importante hablar y compartir. México es amigo de todos los países del mundo (...). En pocas palabras, no debe ser un problema el que vayamos a tener una reunión con el presidente de China en las negociaciones del tratado comercial con Estados Unidos", sostuvo.

La postura de la mandataria ocurre en un momento clave para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, marcada por el proceso de revisión del T-MEC en 2026, así como por las tensiones arancelarias y las exigencias de Washington en materia de comercio, seguridad y control migratorio.

En la cumbre de la APEC en Shenzhen, que reúne a las 21 economías del Pacífico, responsables de cerca del 60 % del PIB mundial y del 50 % del comercio global, Sheinbaum centrará su agenda en promover el 'Plan México' para atraer inversiones, en la bilateral con Xi Jinping y en preparar el terreno rumbo a 2028, año en que México presidirá el foro.

Aunque Estados Unidos es el principal socio comercial de México y la mayor fuente de inversión extranjera directa en el país, el Gobierno mexicano ha buscado equilibrar su diplomacia económica manteniendo canales abiertos de cooperación tecnológica y comercial con Asia sin suscribir acuerdos de libre comercio que afecten sus compromisos dentro de América del Norte.

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