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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 16:20

Sheinbaum destaca con Sánchez una "etapa renovada de colaboración" entre México y España

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Ciudad de México, 12 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este jueves en una videollamada con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que la relación entre ambos países "vive una etapa renovada de colaboración" y que "comparten la voz progresista", un paso más en la normalización de las relaciones bilaterales.

Por EFE
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"Reafirmamos que la relación entre ambos países vive una etapa renovada de diálogo y colaboración. Somos socios en materia económica, política y diplomática; compartimos la voz progresista y defensora de la democracia y la prosperidad social", indicó la mandataria mexicana en una mensaje en redes sociales.

Asimismo, Sheinbaum informó que acordó con Sánchez "colaborar de manera cercana para celebrar 50 años del restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, que se realizará el próximo año", y que también conversaron "sobre los lazos históricos que unen a nuestros pueblos"

La mandataria mexicana no acudió la pasada semana a la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, pero envió a su canciller, Roberto Velasco, para representar a México ante el foro y explicó su ausencia ya que prepara un amplio viaje a China para participar en la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) el 18 y 19 de noviembre.

Sheinbaum recibió a finales de junio al rey de España, Felipe VI, en el Palacio Nacional en Ciudad de México, una cita que representó la normalización de las relaciones entre ambos países después de varios años de tensiones diplomáticas originadas por la petición del Gobierno mexicano de que la Corona española pidiera disculpas por los abusos cometidos durante la Conquista.

El canciller Velasco celebró recientemente que la relación con España atraviesa "uno de sus mejores momentos" y destacó el trabajo en marcha con su homólogo español, José Manuel Albares, para "profundizar" la colaboración.

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