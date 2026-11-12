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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 12:35

Sheinbaum tendrá bilaterales con China, Canadá, Vietnam y Australia en la cumbre APEC

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Ciudad de México, 12 nov (EFE).- El secretario de economía de México, Marcelo Ebrard, confirmó este jueves que la presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá encuentros bilaterales con los líderes de China, Canadá, Vietnam y Australia, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará del 17 al 19 de noviembre en Shenzhen (sur de China).

Por EFE
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Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, Ebrard explicó que el encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, ya está cerrado por tratarse del país anfitrión, mientras que Canadá, Australia, Vietnam y otros socios han solicitado citas bilaterales.

"Va a sostener encuentros bilaterales con diversos países, desde luego con China, que es el país sede, y vamos a tener una reunión bilateral encabezada por Xi Jinping. Canadá, Australia, Vietnam y otros países (...) nos han solicitado tener reuniones bilaterales. Pero es totalmente la señal de que hay interés de conversar con la presidenta y con México", detalló el funcionario.

Por su parte, Sheinbaum detalló que su agenda en Shenzhen girará en torno a tres ejes: promover el 'Plan México' ante los líderes empresariales para atraer inversiones, el encuentro bilateral con Xi Jinping y participar en la plenaria de jefes de Estado bajo una visión de "cooperación para el desarrollo" y complementariedad económica.

"El objetivo del Plan México es producir más en México e importar menos", aclaró la mandataria.

Sheinbaum adelantó que a la reunión con el líder chino acudirá acompañada por los titulares de Medio Ambiente y de Ciencia, entre otros miembros de su gabinete, con el objetivo de explorar cooperación en hospitales inteligentes, economía circular y energías renovables, particularmente para impulsar la fabricación e incorporación de tecnología solar en México.

Asimismo, aclaró que México no busca firmar un tratado de libre comercio con Pekín, dado su acuerdo vigente con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque subrayó que Ebrard permanecerá en territorio chino para abordar la agenda comercial bilateral ante el peso estratégico de ese intercambio.

Además de las reuniones bilaterales, destacó que Sheinbaum será una de las pocas jefas de Estado, junto con Xi Jinping, en pronunciar un discurso principal ante el Consejo Asesor de Negocios de la APEC, foro que reúne a más de mil empresarios de las 21 economías miembros.

"A pesar de que hay tensiones, hay rivalidades comerciales, hay diferentes políticas comerciales, el objetivo de la sesión es cómo hacemos para que podamos prosperar juntos, a pesar de que tenemos diferencias muy grandes", señaló Ebrard.

La visita cobra especial relevancia diplomática debido a que México fue elegido para presidir la APEC y albergar la Cumbre de Líderes en 2028.

Ebrard destacó que el bloque representa cerca del 60 % del producto interno bruto (PIB) mundial y el 50 % del comercio global, además de concentrar el 52 % de la inversión extranjera directa que recibe México, encabezada por Estados Unidos.

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