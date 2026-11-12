ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
38º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
20º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 22:15

Solicitan iniciar juicio político contra ministro de Kast por liberación de pederastas

Imagen sin descripción

Santiago de Chile, 12 nov (EFE).- La oposición de izquierdas presentó este jueves en el Parlamento de Chile una solicitud de juicio político contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por el escándalo de las rebajas de penas que beneficiaron a medio centenar de pederastas.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La acusación constitucional busca destituir al ministro e inhabilitarle para ocupar cargos públicos durante cinco años y fue presentada en la Cámara de Diputados por un grupo de parlamentarios.

“No nos quedaremos de brazos cruzados, no vamos a mirar para el lado, no seremos cómplices de que pedófilos y criminales estén libres sin haber cumplido su condena y sin haber pagado su deuda con toda la sociedad", dijo Jorge Brito, diputado del izquierdista Frente Amplio, el partido del expresidente Gabriel Boric.

La izquierda y la centroizquierda, que anunciaron hace dos semanas su intención de presentar la solicitud de juicio político, no cuentan con los 78 votos necesarios para sacarla adelante en la Cámara Baja y necesitan el apoyo de otros grupos de derecha que no forman parte del Gobierno.

Al ministro le acusan de haber vulnerado la Constitución y tratados de protección de la infancia, como la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras cosas.

"El presidente de la República señaló que era un grave error (la concesión de los beneficios carcelarios), que no tenía justificación ni jurídica, ni técnica, ni política. Sin embargo, lo mantiene en el cargo", indico por su parte en el mismo punto de prensa el diputado socialista Raúl Leiva.

El escándalo estalló en octubre cuando se conoció que el ministro firmó entre marzo y septiembre varios decretos que autorizaban rebajas de pena por buen comportamiento a 56 pederastas, así como a al menos dos procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Rabat defiende que cumplió con la ley y que no tenía otra opción que firmar los decretos, ya que la Corte Suprema concede la rebaja de penas a los presos de manera automática, independientemente del criterio de Justicia.

“La Corte Suprema nunca obligó al ministro Rabat a tomar las decisiones que tomó”, afirmó por su parte Andrea Parra, diputada del socialdemócrata PPD.

Se trata de una de las mayores crisis que ha enfrentado presidente José Antonio Kast desde que llegó al poder, en marzo pasado.

El mandatario ultraderechista se niega a remover al ministro, pese las demandas de parte de su sector, lo que ha llevado a su popularidad a mínimos desde su llegada al poder, situándose por debajo del 30 % en la mayoría de las encuestas.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Un paraguayo entre las víctimas fatales del desplome de un jet privado en Palm Beach
Ver más
02
Economía
¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP
Ver más
03
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
04
Nacionales
Ueno: juez frena disolución conyugal de Liana Caballero, ex titular interina del BCP
Ver más
05
Nacionales
Caso Ueno: hallan documentos bancarios en Mburuvicha Róga
Ver más

Te puede interesar