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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 19:15

Sospechoso del tiroteo en Washington mantenía disputa por problemas en su edificio

Imagen sin descripción

Washington, 12 nov (EFE).- La Policía de Washington identificó este jueves a Matt Wade Lambert, médico de 55 años, como autor de los disparos que mataron a una persona e hirieron a otras cuatro en Washington, en un ataque que las autoridades creen que se relaciona con una disputa judicial que el hombre mantenía por unos problemas de humedad en su edificio.

Por EFE
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La víctima mortal fue identificada como James Stewart, de 46 años, administrador del inmueble donde residía Lambert en el vecindario de Logan Circle, un kilómetro al norte de la Casa Blanca, según la última actualización policial.

El jefe interino de la Policía de Washington, Jeffery Carroll, explicó en rueda de prensa que Lambert, que se quitó la vida tras atrincherarse en su vivienda, mantenía un conflicto con la asociación de propietarios del condominio y la empresa administradora, contra quienes había presentado una demanda civil.

"Sabemos que existía una disputa entre el sospechoso y la asociación de propietarios del condominio y la empresa administradora por cuestiones de mantenimiento, moho y otros problemas similares. Él había presentado una demanda civil contra ellos, por lo que creemos que el ataque está relacionado con eso", afirmó Carroll.

De acuerdo con medios locales, Lambert tenía un litigio abierto desde 2024 contra el edificio luego de haber denunciado problemas de humedad, filtraciones de agua y moho.

Una de las cuatro personas heridas permanece en estado crítico y las otras tres presentan lesiones que no ponen en peligro sus vidas.

La reconstrucción policial indica que, poco después de las 8:00 hora local (13:00 GMT), Lambert disparó primero contra Stewart dentro de un gimnasio que se encuentra en los bajos del edificio.

El hombre regresó después a su apartamento, situado en el séptimo piso, donde abrió fuego desde un balcón privado contra otras cuatro personas que se encontraban en las inmediaciones.

"Creemos, basándonos en las evidencias encontradas en la escena hasta el momento, que utilizó el rifle desde el balcón para disparar contra las otras cuatro personas", explicó Carroll.

El sospechoso utilizó tres armas: una pistola dentro del gimnasio, un rifle desde el balcón y una escopeta durante la fase final del incidente.

Tras los disparos, Lambert permaneció atrincherado en su apartamento, donde los negociadores establecieron contacto telefónico con él.

Los agentes escucharon posteriormente un disparo dentro de la vivienda y encontraron al sospechoso muerto por una herida de bala que se habría infligido él mismo.

La Policía desplegó decenas de vehículos de emergencia y agentes armados, mientras que estudiantes de escuelas cercanas fueron confinados por precaución y se pidió a los residentes que permanecieran en sus viviendas hasta que la situación fuera solventada.

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