'Star Wars' cumple 50 años en 2027 y en febrero llegará a los cines una versión restaurada

Será una versión restaurada, que se estrenará el 19 de febrero en miles de cines de todo el mundo y que estará disponible en IMAX 70 mm en las salas en las que esté disponible esta tecnología (poco más de 40), anunciaron este jueves Lucasfilm y Disney en un comunicado.

También se podrá ver en 70 mm, 35 mm, IMAX, 4DX y D-BOX. Y en formato inmersivo Shared Reality (Realidad compartida), en espacios de Atlanta, Dallas, Detroit y Los Ángeles, a partir de marzo de 2027.

Además, hoy se presentó un nuevo cartel de la película, creado por el británico Matt Ferguson y que rinde homenaje al original de 1977.

Y antes del reestreno del filme que presentó al mundo a Luke Skywalker (Mark Hamill), la princesa Leia (Carrie Fisher) y Han Solo (Harrison Ford) llegará a Disney+ la segunda temporada de la serie 'Ahsoka', protagonizada por Rosario Dawson y que se desarrolla tras la caída del Imperio y el ascenso de la Nueva República.

Los nuevos capítulos se podrán ver en la plataforma a partir del 20 de enero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las celebraciones seguirán en abril, con el concierto 'Star Wars in Concert: The Skywalker Saga', los días 2 y 3 en el Hollywood Bowl, que acogió el primer concierto oficial de Star Wars en noviembre de 1977.

Dos citas que estarán presentadas por Anthony Daniels, el rostro detrás del droide C-3PO. Se podrán escuchar las icónicas bandas sonoras creadas por John Williams para la saga, incluyendo escenas y música de las nueve películas.

Ese mismo fin de semana tendrá lugar en Los Ángeles la Star Wars Celebration (del 1 al 4 de abril), cuyas entradas ya están agotadas, con paneles, cientos de expositores, merchandising exclusivo e invitados especiales.

'The Hero Awakens', un nuevo documental de Lucasfilm dirigido por R.J. Cutler, llegará a Disney+ el 4 de mayo (May the 4th, en inglés, que suena muy similar a la frase mítica 'May the force be with you' -'Que la fuerza te acompañe'-, por lo que se eligió para celebrar el Día de Star Wars).

El documental narrará cómo se hizo Star Wars y ofrecerá a los fans una mirada única a la película a través de material de archivo y grabaciones de audio captadas durante su rodaje en 1977 y en torno a él, precisa el comunicado.

Ese mismo mes, el día 28, se estrenará 'Star Wars: Starfighter', protagonizada por Ryan Gosling, una película que transcurre en una era totalmente nueva de Star Wars y presenta personajes y escenarios nunca vistos.

Gosling interpreta a "un cínico y solitario aventurero" que "se ve arrastrado a una peligrosa aventura por toda la galaxia que lo llevará a encontrarse cara a cara con su destino".

'Star Wars: Starfighter' se estrenará a nivel mundial en una amplia variedad de formatos, incluido IMAX 70 mm.

A todo ello se une la 'Star Wars: The Experience', una exposición interactiva que llegará en febrero al Franklin Institute de Filadelfia, con entradas a la venta desde hoy.

Una serie de eventos para celebrar los 50 años de la popular saga, a los que se unirán nuevas citas, que Disney y Lucasfilm revelarán en los próximos meses.