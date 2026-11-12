Stray Kids calienta motores para sentir de nuevo la "energía apasionada" de España

"La primera vez que estuvimos en España fue durante la gira dominATE y nos dimos cuenta de que la energía apasionada de los STAY españoles era muy intensa e increíble", dijo a EFE Changbin, uno de los principales compositores del octeto surcoreano, en una entrevista este jueves con la banda en Seúl.

El rapero dijo que visitar Barcelona, tras sus dos conciertos en Madrid el año pasado, "es muy significativo" y lo "hace muy feliz", mientras destacó que muchos de sus equipos de fútbol favoritos están en España.

La banda actuará el 24 de julio del próximo año en el Estadio Olímpico Lluís Companys, su única fecha anunciada en España, como parte de la ampliación de su gira mundial a Norteamérica y Europa, con la que sumará cerca de treinta conciertos en 25 ciudades, incluidas las fechas previamente anunciadas en Asia.

La gira acompaña al miniálbum 'This & That', con el que Stray Kids logró su noveno debut a la cabeza del listado 'Billboard 200'.

Los miembros del grupo también recordaron su gira 'Straycity' el pasado septiembre, con paradas en Colombia, Argentina y México, además de encabezar 'Rock in Rio' en Brasil.

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"Recuerdo el calor y la pasión de los seguidores. Desde la entrada hasta la salida, gritaban y se divertían todo el tiempo. Fue una experiencia muy buena", afirmó Lee Know, quien no participará en los conciertos por América del Norte y Europa por tener que cumplir el servicio militar obligatorio.

El destacado vocalista Seungmin reconoció que afrontan una situación inédita con la ausencia de Lee y aún no saben bien cómo gestionarla, pero aseguró que STAY, su legión de seguidores, son su prioridad y que buscarán maneras de permanecer unidos.

Asimismo, los integrantes reflexionaron sobre el papel de la música como puente entre culturas, tras la asistencia del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, a uno de sus conciertos en México, durante la visita de Estado del mandatario al país latinoamericano.

"La música es un medio para que lenguas y culturas diferentes se encuentren y conecten. Haber nacido en un mundo tan avanzado, en el que podemos conectar culturas distintas transmitiendo mensajes, me parece muy valioso. Es realmente un valor que no puede intercambiarse", afirmó Seungmin.

Bang Chan, quien forma parte de 3RACHA, la unidad creativa del grupo que integra junto con Changbin y HAN, se mostró abierto a futuras colaboraciones con artistas españoles y latinoamericanos.

"Podríamos crear algo nuevo e inesperado, y siento que la experiencia también sería muy divertida", señaló.

Para despedirse, los integrantes compartieron algunas palabras en español con dedicatoria a sus fanes, como "hola" y "muchas gracias".