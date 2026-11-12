Sube a 66 la cifra de muertos en el ataque rebelde en RDC

Según un comunicado divulgado por la oficina congoleña de la OMS, había tres trabajadores sanitarios entre los 66 civiles que perdieron la vida en el ataque perpetrado el pasado día 6 en la localidad de Cantine-Aloya, en la provincia de Kivu del Norte, donde tres centros de salud fueron además saqueados e incendiados.

"Este ataque atroz supone a la vez una grave emergencia humanitaria y un importante retroceso para la respuesta" a la epidemia, lamentó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al destacar que "no es el único incidente".

Así, citó el asesinato el pasado octubre en la provincia de Tshopo (centro-norte) de un enfermero, mientras otro trabajador implicado en la respuesta al brote resultó gravemente herido, tras ser acusados de propagar la enfermedad a través de las fuentes de agua locales.

Mencionó también otros episodios, como el hallazgo de una granada cerca de una oficina de salud; disparos cerca de un centro de tratamiento de ébola y un intento de prender fuego a otro; el lanzamiento de piedras contra un vehículo dedicado a los entierros "seguros y dignos"; y amenazas contra los trabajadores sanitarios.

"Estos incidentes, limitan el acceso humanitario, perturban las operaciones, dificultan el acceso rápido a las comunidades y dan ventaja al virus", advirtió Tedros, al subrayar que "la inseguridad es ahora uno de los principales obstáculos para la respuesta al ébola".

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Estos hechos se suman a numerosos ataques registrados en los últimos meses contra centros médicos y trabajadores de la respuesta contra el ébola, que se ha visto dificultada no sólo por el conflicto en el este congoleño, alimentado por grupos armados y el Ejército, sino también por la desconfianza de la comunidad, la desinformación y los rumores sobre el virus y los centros de tratamiento.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, ha causado 11.114 casos confirmados y 5.433 fallecidos.

Las ADF, una milicia de origen ugandés que perpetra ataques frecuentes en las provincias congoleñas de Kivu del Norte e Ituri (este), está identificada desde marzo de 2021 por Estados Unidos como una organización terrorista afiliada al citado grupo yihadista.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto entre más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).