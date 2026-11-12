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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 10:45

Sudáfrica detiene a un décimo extranjero que quería luchar en la guerra de Rusia y Ucrania

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Nairobi, 12 nov (EFE).- Las autoridades de Sudáfrica detuvieron a un décimo ciudadano extranjero que supuestamente pretendía viajar para luchar en la guerra entre Rusia y Ucrania, tras el arresto el domingo pasado de otros nueve foráneos con la misma intención, informó este jueves el Servicio de la Policía sudafricana (SAPS).

Por EFE
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Se trata de "un nacional extranjero de 38 años" que debía comparecer este jueves ante el Tribunal de Magistrados de Kempton Park, en el área metropolitana de Ekurhuleni (norte), tras su detención la noche pasada, indicó el SAPS en un comunicado.

Esta detención sigue a la de otros nueve ciudadanos extranjeros, identificados como zimbabuenses por medios locales, que tenían entre 20 y 26 años y fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional OR Tambo de Johannesburgo y en un hotel del barrio de Bruma en esa misma ciudad norteña.

Los diez detenidos afrontan cargos relacionados con la contravención de la Ley de Regulación de Asistencia Militar Extranjera 15 de 1998.

En la operación participaron equipos de Interpol, varios cuerpos de seguridad sudafricanos y diversas compañías de seguridad.

Durante la III Cumbre Rusia-África celebrada el 28 y el 29 de octubre pasados en Moscú, países como Kenia o Ghana pidieron al Kremlin que prohibiera a los ciudadanos de estos dos países africanos ser reclutados para luchar en Ucrania.

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, el Cuartel General de Coordinación para el Trato de Prisioneros de Guerra ucraniano ha reportado la presencia de más de 5.400 africanos de 43 países combatiendo en el bando ruso, incluidos en los más de 45.000 extranjeros de 151 países de todo el mundo reclutados por Rusia.

Según un informe publicado en septiembre pasado por Amnistía Internacional (AI), la inteligencia militar ucraniana ha identificado a más de 28.000 extranjeros de 136 países distintos que han luchado con el Ejército ruso.

Algunos lo hacen de manera voluntaria, como mercenarios, pero otros han denunciado engaños y coacciones en casos que podrían constituir tráfico de personas.

Kiev ha revelado que ciudadanos de países como Cuba, Somalia, Sierra Leona, Togo y Sri Lanka, entre otros, están confinados en campos de prisioneros ucranianos, aunque la mayoría mueren o resultan gravemente heridos antes de ser tomados como prisioneros de guerra.

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