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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 20:45

Supremo de Bolivia nombra nuevo presidente en lugar de magistrado acusado de narcotráfico

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La Paz, 12 nov (EFE).- El magistrado Carlos Ortega juró este jueves como nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ), en reemplazo de Romer Saucedo, quien la semana pasada salió del país alegando una supuesta persecución en su contra y afronta acusaciones por narcotráfico y soborno.

Por EFE
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Ortega fue juramentado en un acto en el TSJ en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial, al cumplirse los seis días que dio el alto tribunal para que Saucedo retome sus funciones, lo que no sucedió.

Saucedo anunció el pasado miércoles que salió del país alegando que su vida y la de su familia "corren peligro" y acusó al Gobierno de Rodrigo Paz de supuestamente armar un caso en su contra para "desacreditarlo".

El mismo día, el fiscal general interino, José Armando Urioste, reveló que el magistrado está investigado por presunto narcotráfico y organización criminal y este jueves indicó que también hay otra causa abierta contra Saucedo en un caso de soborno en el que también está acusada su hermana.

El nuevo presidente del TSJ dijo este jueves que siente "dolor" por la crisis que atraviesa el poder Judicial en su "totalidad", por lo que consideró necesario hacer los esfuerzos para iniciar una "reforma" en este órgano, postergada por varios años.

El alto tribunal también habilitó a la magistrada Miriam Rosell, quien era la suplente de Saucedo, para que cubra la vacancia que dejó el ahora expresidente en la Sala Plena del organismo.

El Gobierno de Rodrigo Paz señala a Saucedo de tener vínculos con el exfiscal general Roger Mariaca, quien fue encarcelado y destituido en octubre, acusado por el Ejecutivo de liderar una organización criminal que protegía al "narcoterrorismo".

Saucedo fue elegido magistrado del TSJ por voto popular en los comicios judiciales realizados en 2024 para una gestión de seis años.

El magistrado anunció en julio que iba a renunciar a la presidencia del TSJ, en medio de una disputa con el Gobierno por un mayor presupuesto para el Poder Judicial, demanda por la que llegó a amenazar con una huelga de ese organismo.

El pasado 15 de octubre, presentó su renuncia a la presidencia del tribunal, que debía hacerse efectiva en enero de 2027, aunque al anunciar su salida de Bolivia, sostuvo que no dejaría de ser magistrado.

El miércoles, la decana en ejercicio del TSJ, Rosmery Ruiz, indicó que, ante la ausencia de Saucedo, se decidió "remitir toda la información" de su caso al Parlamento, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para su evaluación y eventual destitución, conforme a lo establecido en la legislación boliviana.

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