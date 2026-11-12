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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 18:55

Taburete actuará en Miami en un festival benéfico que ayudará a niños de Venezuela

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Miami (EE.UU.), 12 nov (EFE).- El grupo español Taburete encabezará este sábado en Miami el Rastrillo 305, un festival benéfico de música española que este año destinará parte de lo recaudado con las entradas a los niños afectados por los terremotos que sacudieron Venezuela en junio, según informaron los organizadores en un comunicado.

Por EFE
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Parte de los fondos se destinará a la organización We Love Foundation, que ayuda a niños de las zonas afectadas por los dos terremotos, de magnitudes 7,5 y 7,2, donde viven alrededor de 3,9 millones de menores, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El resto de lo recaudado se destinará, como en ediciones anteriores, a financiar los programas educativos de la fundación organizadora, International Studies Foundation (ISF), dirigidos a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, entre ellos uno de fútbol que desarrolla en colaboración con la Fundación Real Madrid.

Taburete, la banda madrileña de Willy Bárcenas y Antón Carreño, autora de canciones como 'Sirenas' y 'Mariposas', presentará 'El perro que fuma', su sexto disco de estudio, con el que volvió este año a los escenarios tras el primer parón de su trayectoria.

Completan el cartel Picocó's Band, que repasa los éxitos del pop español de los años ochenta y noventa, y el grupo de rock en español Sol Nómada, de Miami.

La presidenta de la ISF, María Díaz de la Cebosa, describió el festival como un "puente que une culturas y pueblos a través de la música".

"Este año, en nuestra séptima edición, queremos que ese puente llegue también a Venezuela, porque la solidaridad no entiende de fronteras y la comunidad de Miami siempre responde cuando se la necesita", afirmó en un comunicado.

El festival, que suma gastronomía y un mercadillo a los conciertos, se celebrará en el parque Historic Virginia Key Beach, en una isla del condado Miami-Dade, tras varias ediciones en la vecina Key Biscayne, donde en 2025 actuaron los españoles Guitarricadelafuente y Arde Bogotá.

El Rastrillo 305 cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, el Queen Sofía Spanish Institute de Nueva York y el Centro Cultural Español de Miami.

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