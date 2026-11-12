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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 00:00

Taiwán agradece al G7 su rechazo a cualquier "cambio unilateral" del statu quo en Estrecho

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Taipéi, 12 nov (EFE).- El Gobierno taiwanés aplaudió este jueves la declaración conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores del G7, que en la víspera expresaron su oposición a "cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo" en el estrecho de Taiwán, en particular mediante la fuerza o la coerción, o la amenaza de recurrir a ellas.

Por EFE
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En la declaración, publicada el miércoles tras la reunión de dos días en París, los titulares de Exteriores de los siete países más ricos (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) también destacaron la importancia de "mantener la paz y la estabilidad" en el estrecho.

Los ministros criticaron además las actividades "cada vez más intimidatorias" de China en las aguas al este de Taiwán, acciones que "amenazan la estabilidad regional, la libertad de navegación y la seguridad del transporte marítimo internacional", e instaron a una "resolución pacífica" de las cuestiones entre ambos lados del Estrecho "mediante un diálogo constructivo".

En un comunicado, la portavoz presidencial de Taiwán, Karen Kuo, recalcó que la paz y la estabilidad en esta zona y en el conjunto de la región del Indopacífico "son una cuestión central" para la seguridad y la prosperidad mundiales.

"Taiwán agradece profundamente que Francia, que ostenta la presidencia rotatoria del G7, el resto de los países miembros y la Unión Europea sigan mostrando su preocupación por la situación en el estrecho, que reconozcan los desafíos que la expansión autoritaria plantea para la seguridad regional y la libertad de navegación, y que valoren las contribuciones concretas de Taiwán a la comunidad internacional", aseguró.

La vocera agregó que, como "miembro responsable" de la comunidad internacional, Taiwán seguirá esforzándose por "reforzar su capacidad de autodefensa", al tiempo que continuará colaborando con socios afines, entre ellos los miembros del G7, para "defender los valores de la libertad, la democracia y los derechos humanos".

La declaración del G7, de una docena de páginas en total y con una especial atención en términos de espacio a las crisis de Ucrania y Oriente Medio, se esperaba inicialmente el martes por la tarde, aunque la presidencia francesa había advertido de que primero tenía que ser validada y verificada en su integridad por todas las delegaciones.

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