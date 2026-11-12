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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 23:55

Taiwán denuncia la "instrumentalización" de Sun Yat-sen en acto pro "unificación" en Pekín

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Taipéi, 13 nov (EFE).- El Gobierno taiwanés denunció la "instrumentalización" de Sun Yat-sen, primer presidente de la República de China, durante la conmemoración en Pekín del 160.º aniversario de su nacimiento, un acto que, en opinión de Taipéi, tenía como objetivo impulsar la "unificación" entre la isla y el continente.

Por EFE
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Durante el evento, el presidente chino, Xi Jinping, afirmó que resolver la "cuestión de Taiwán" y lograr la "reunificación completa" constituye una "tarea histórica ineludible" del Partido Comunista (PCCh), al tiempo que vinculó ese objetivo con el legado de Sun.

Xi, quien no hizo alusión alguna al uso de la fuerza para lograr esa "reunificación", sostuvo que ese propósito responde a la "voluntad común" de todos los ciudadanos chinos y representa un "requisito necesario" para el "rejuvenecimiento" de la nación china.

En un comunicado posterior, el Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán -el organismo gubernamental encargado de las relaciones con China- subrayó que el PCCh "no debería instrumentalizar de forma selectiva" ni "sobreinterpretar" las palabras de Sun.

"Si el PCCh quisiera de verdad honrar a Sun Yat-sen, debería reconocer el hecho objetivo de que la República de China (nombre oficial de Taiwán) que él fundó sigue en pie, respetar la forma de vida libre y democrática de Taiwán y comprometerse a hacer realidad los esfuerzos de toda la vida de Sun por la democracia y los derechos del pueblo", subrayó la entidad.

El MAC recordó que la existencia de la República de China como Estado "no se ha interrumpido ni un solo día hasta hoy, nunca ha sido derrocada ni sustituida y no está subordinada a la República Popular China, ni esta a ella".

"La República de China, libre y democrática, ha echado raíces profundas en Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu, y sigue una vía de desarrollo nacional distinta de la de la República Popular China, autoritaria y totalitaria. La República Popular China nunca ha gobernado Taiwán, por lo que no tiene derecho a imponerle una supuesta obligación de 'unificación', y mucho menos a interferir en el rumbo de su desarrollo", indicó el comunicado.

Sun Yat-sen (1866-1925) fue uno de los principales impulsores de la revolución que acabó con la dinastía Qing y se convirtió en presidente provisional de la República de China en enero de 1912.

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949, cuando el Gobierno de la República de China se refugió en la isla tras su derrota frente a los comunistas en la guerra civil.

Pekín reclama su soberanía y no ha descartado formalmente la posibilidad de recurrir a la fuerza para tomar su control, algo rechazado por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

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