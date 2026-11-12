Taiwán descarta "cambios importantes" entre EE.UU. y China en la próxima cumbre de la APEC

En una comparecencia parlamentaria recogida por la agencia CNA, Chen recordó que en las últimas dos reuniones entre ambos líderes, celebradas en mayo y septiembre en Pekín y Washington, respectivamente, las dos partes "no acordaron ninguna dirección concreta" y es posible que aún haya puntos en los que no están de acuerdo.

El viceministro indicó que, en su opinión, los próximos encuentros entre Trump y Xi en la APEC y en la cumbre del G20, prevista para diciembre en Florida (EE.UU.), "tampoco traerán avances".

Respecto a las relaciones entre Taipéi y Washington, Chen indicó que la estrategia de Taiwán hacia Estados Unidos es "integral" y que la cooperación en materia de inversión, comercio, tecnología y defensa "forma un marco importante" sobre el que se construyen dichas relaciones.

"Ese marco ya existe, así que se puede estar más tranquilo", aseveró Chen, y agregó que el Ministerio de Asuntos Exteriores de la isla "mantendrá una comunicación constante" con la parte estadounidense y permanecerá atento a "cualquier posible cambio".

Estas declaraciones llegan a falta de una semana para la cumbre de la APEC, que tendrá lugar en la ciudad china de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre.

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Durante su visita a Washington en septiembre, y según la versión china, Xi instó a EE.UU. a adherirse a la "posición correcta" y "oponerse" a la independencia de Taiwán, lo que supondría un cambio sustancial en la postura de Washington, que oficialmente "no apoya" esa independencia.

Además, en su encuentro cara a cara de mayo, el líder chino advirtió a su homólogo estadounidense de que una "mala gestión" de la cuestión taiwanesa podría llevar a ambas potencias al "choque" o incluso al "conflicto".