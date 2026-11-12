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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 23:55

Taiwán no tiene constancia sobre pedido de EEUU de vigilar a presunta espía de caso Nvidia

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Taipéi, 13 nov (EFE).- El principal organismo gubernamental de Taiwán encargado de la política para China afirmó que no había recibido información sobre una supuesta recomendación de EE.UU. para vigilar a Alice Huang, señalada como presunta espía en el escándalo que rodea al fundador y exconsejero delegado de Nvidia, Jensen Huang.

Por EFE
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El diario The New York Times informó el martes de que las autoridades taiwanesas comenzaron a vigilar a Alice Huang en 2024 por sugerencia del Gobierno estadounidense, según una persona familiarizada con el asunto y citada por ese medio.

En una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias CNA, el subdirector y portavoz del Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán, Liang Wen-chieh, aseguró el jueves que no pudo verificar si el informe del periódico neoyorquino era cierto.

"El MAC nunca ha recibido tal información (...). No estamos seguros de si otras agencias la recibieron", aseveró.

El titular del organismo, Chiu Chui-cheng, manifestó el jueves que Alice Huang viajó a la isla en ocho ocasiones entre 2024 y 2025 como residente de Hong Kong con "fines comerciales" y que no había sido objeto de ningún tipo de control especial durante esas visitas.

En este sentido, Liang aseguró en esa misma rueda de prensa que Taiwán somete a controles a los visitantes procedentes de China, Hong Kong y Macao, y que se aplica un escrutinio más riguroso cuando la información de inteligencia u otros indicios apuntan a posibles riesgos para la seguridad.

Sin esa información, los solicitantes generalmente se someten a un control rutinario, afirmó el portavoz, que no pudo confirmar ni desmentir las acusaciones de espionaje contra Alice Huang, ni tampoco especificó cuándo las autoridades isleñas tuvieron conocimiento por primera vez de las posibles preocupaciones sobre seguridad relacionadas con ella.

La polémica estalló después de que The New York Times vinculara a la empresaria con los servicios de inteligencia chinos y con una supuesta relación extramatrimonial con Jensen Huang, quien dimitió el jueves con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva de Nvidia.

Su salida podría asestar un duro golpe al liderazgo de la firma estadounidense, en un momento crítico de la carrera global por la inteligencia artificial.

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