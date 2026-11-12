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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 00:40

Taiwán participará "en pie de igualdad" en la próxima cumbre de APEC, afirma su presidente

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Taipéi, 12 nov (EFE).- El presidente taiwanés, Lai Ching-te, afirmó este jueves que la isla participará "en pie de igualdad" en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará la próxima semana en Shenzhen (China), adonde enviará como representante al fundador de Acer, Stan Shih.

Por EFE
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"APEC es el mecanismo multilateral de cooperación económica y comercial más importante de la región Asia-Pacífico, y todos sus miembros interactúan en pie de igualdad. Taiwán participa en la reunión de este año también bajo ese principio", aseveró el mandatario desde la Oficina Presidencial de Taipéi.

En su intervención, Lai recordó que el actual presidente honorario de Acer, de 81 años, ya ejerció como representante de Taiwán en la cumbre de APEC celebrada en Sídney (Australia) en 2007, donde mostró la voluntad del territorio autogobernado de "contribuir a la comunidad internacional".

Lai recalcó que, como miembro de APEC, Taiwán "siempre ha participado activamente en sus asuntos y ha hecho contribuciones", al tiempo que describió a la isla como un "socio indispensable para la innovación en inteligencia artificial (IA) y la transformación digital a nivel mundial", dado su "rol clave" en la cadena de suministro de chips.

"A través de la plataforma de APEC, Taiwán seguirá impulsando la cooperación tecnológica global y fomentando el intercambio en innovación, a la vez que trabaja activamente para construir una cadena de suministro de tecnología de IA resiliente y fiable", aseveró el líder isleño.

En este contexto, y ante los desafíos que la geopolítica, la energía y la reestructuración de las cadenas de suministro plantean a la economía mundial, "Taiwán seguirá siendo una fuerza estable y de confianza en la región de Asia-Pacífico", manifestó Lai.

"Taiwán profundizará la cooperación y los intercambios con sus socios clave para mantener juntos la prosperidad y la estabilidad regionales, y acelerar la integración y el desarrollo económico y comercial de la región", sentenció.

Taiwán participa en la APEC desde 1991 bajo el nombre de 'Taipéi Chino' (Chinese Taipei) y no envía a sus presidentes a las cumbres de líderes del foro debido a la oposición de China, que en los últimos años ha redoblado su campaña de presión diplomática para restringir la participación internacional de la isla.

De hecho, el Gobierno taiwanés denunció el año pasado que Pekín había impuesto "condiciones adicionales" a su presencia en la cumbre de la APEC de Shenzhen, a la que también está previsto que asista el presidente estadounidense, Donald Trump.

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