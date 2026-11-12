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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 20:50

Tiroteo en centro de Washington causa un muerto y cuatro heridos

WASHINGTON, DC - NOVEMBER 12: Law enforcement investigate at the scene of a shooting in Logan Circle on November 12, 2026 in Washington, DC. Police have confirmed that one person has died and four more were injured during a shooting incident at a gym in the Northwest area of DC. The suspect was found dead of a self-inflicted gunshot wound after barricading himself in an apartment. Tierney L. Cross/Getty Images/AFP (Photo by Tierney L. Cross / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
WASHINGTON, DC - NOVEMBER 12: Law enforcement investigate at the scene of a shooting in Logan Circle on November 12, 2026 in Washington, DC. Police have confirmed that one person has died and four more were injured during a shooting incident at a gym in the Northwest area of DC. The suspect was found dead of a self-inflicted gunshot wound after barricading himself in an apartment. Tierney L. Cross/Getty Images/AFP (Photo by Tierney L. Cross / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)190842+0000 TIERNEY L. CROSS

Un hombre armado mató a una persona e hirió a otras cuatro en un barrio acomodado del centro de Washington el jueves, antes de atrincherarse en su apartamento y quitarse la vida, informó la policía.

Por ABC Color
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El tiroteo, a 1,5 km de la Casa Blanca, desató una enorme respuesta policial en la capital de Estados Unidos, donde se vieron vehículos llegando a la escena a toda velocidad y helicópteros sobrevolando la zona.

Jeffery Carroll, jefe interino de la policía de Washington, dijo a periodistas que el atacante, identificado como Matt Lambert, estuvo involucrado en una disputa continua por el mantenimiento con la asociación de condominios del edificio donde tenía un apartamento.

Lambert, médico de urgencias, mató al administrador del edificio cuando le disparó en un gimnasio adjunto al complejo, ubicado en el vecindario de Logan Circle. Luego se atrincheró en su unidad del séptimo piso, dijo Carroll.

Después abrió fuego desde su balcón contra quienes se encontraban abajo, e hirió a dos hombres y dos mujeres, que fueron llevados al hospital. Uno de ellos estaba en condición crítica, mientras que los demás no tenían lesiones que pusieran en peligro su vida.

Lambert, de 55 años, disparó al menos dos veces contra la policía a través de la puerta de su apartamento antes de suicidarse, dijo Carroll. Fue declarado muerto en el lugar.

Se observan impactos de bala en el edificio de apartamentos donde ocurrió un tiroteo en Washington D. C. el 12 de noviembre de 2026.
Se observan impactos de bala en el edificio de apartamentos donde ocurrió un tiroteo en Washington D. C. el 12 de noviembre de 2026.

El responsable de la policía también dijo que se registró un incendio después de que el atacante “rompiera una tubería de gas de su chimenea”.

Carroll dijo que el atacante había emprendido acciones legales contra la asociación de propietarios del complejo de condominios donde vivía por lo que él consideraba una falta de mantenimiento del edificio.

Medios estadounidenses publicaron mensajes de una cuenta de X vinculada a Lambert en los que el atacante se quejaba del moho y de otros problemas causados por el agua.

La última publicación de esa cuenta es un “manifiesto” en el que se detallan los problemas de su apartamento.

Lea más: “Múltiples víctimas” en tiroteo en escuela de Oregon, EE.UU.

“Estallido”

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, condenó este “acto sin sentido de violencia armada” y dijo que la Casa Blanca había sido informada sobre el incidente.

El tiroteo ocurrió durante la ajetreada hora pico de la mañana, lo que provocó un gran caos en el tráfico a medida que la policía cerraba las calles de la zona.

La policía evacuó a algunos residentes del barrio, mientras que a otros se les indicó que no salieran a la calle.

El Washington Sun citó a un socio del gimnasio VIDA Fitness, quien afirmó que se encontraba en una cinta de correr en las instalaciones cuando comenzó el tiroteo.

Michael Carney dijo que oyó un “estallido” y que luego vio a alguien en el suelo del gimnasio que había recibido un disparo en la cabeza.

Todo el mundo se escondía detrás de las macetas y cosas así”, explicó Carney.

Estados Unidos es escenario frecuente de la violencia armada. Miles de personas pierden la vida cada año en este país donde hay más armas de fuego en circulación que habitantes.

La Corte Suprema, de mayoría conservadora, debatirá en diciembre sobre el derecho de los estados y las autoridades locales a prohibir la posesión de ciertos fusiles semiautomáticos, como el AR-15, una de las armas más populares del país.

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