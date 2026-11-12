Todos los sondeos, salvo el público, prevén mayoría de la derecha y ultraderecha en España

Ese consenso entre las distintas empresas demoscópicas privadas contrasta con lo que vaticina el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), institución pública que da por ganador al gobernante partido socialista PSOE -aunque sin mayoría suficiente- y sitúa a PP y Vox sin opciones de alcanzar los 176 escaños en el Congreso que les permitirían formar gobierno.

Todos los sondeos privados publicados esta semana de forma previa al inicio de la campaña coinciden en que PP-Vox superarían holgadamente esos 176 escaños y en que lo harían pese al ligero retroceso o estancamiento del PP, compensado por el crecimiento de Vox, que podría duplicar el número de escaños de 2023.

En las elecciones de julio de 2023, el PP fue el partido ganador con 137 escaños, seguido del PSOE con 121 y de Vox, con 33. No obstante, fueron los socialistas quienes lograron formar una mayoría de gobierno con otras fuerzas de la izquierda y partidos nacionalistas catalanes y vascos.

Las encuestas de GAD3 para el diario ABC y de Sigma Dos para El Mundo ofrecen proyecciones prácticamente idénticas, con el PP como vencedor con entre 131 y 137 escaños; el PSOE, entre 101 y 106; y Vox entre 62 y 70 diputados.

De cumplirse, la suma del bloque de la derecha-extrema derecha lograría entre 193 y 207 escaños.

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La empresa 40dB para el diario El País también augura una mayoría suficiente para PP-Vox, con 131 y 61 escaños, respectivamente, aunque es ligeramente más optimista para los intereses de los socialistas, a quienes atribuye entre 115 y 123.

La encuesta del CIS, publicada este mismo jueves a pocas horas del inicio de la campaña, es la única que otorga la victoria al PSOE con más votos y escaños que en los últimos comicios.

El CIS augura que los socialistas podrían obtener entre 134 y 143 diputados, que el PP se quedaría entre 98 y 106, y que Vox -y en esto sí coincide con las demás- podría llegar a los 65.

De esta forma, no habría mayoría suficiente para gobernar en el campo de la derecha-extrema derecha -llegarían a un máximo de 171- pero difícilmente se daría tampoco en torno al PSOE, distanciado en los últimos meses de algunos de los partidos que apoyaron a Pedro Sánchez en 2023.

La credibilidad del CIS está en entredicho debido a que sus estimaciones electorales han mostrado desde la llegada de su presidente, José Félix Tezanos, anterior responsable de Estudios y Programas del PSOE, tendencia a situar a los socialistas por encima de lo que hacen el resto de empresas demoscópicas.

A esa sospecha de politización se une la diferente metodología en el tratamiento de los datos que emplea el centro.