Transportistas bolivianos denuncian perjuicios y pérdidas económicas por bloqueos en Chile

En una rueda de prensa, el presidente de la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran), Álvaro Ayllón, dijo que los transportistas bolivianos están retenidos con sus camiones en las ciudades chilenas de Arica, Iquique y Antofagasta, por cuyos puertos se mueve el comercio internacional de Bolivia.

"Más de 700 camiones están en Arica e Iquique a la espera de que se soluciones el problema. No existe acceso a los puertos y tampoco pueden ir a los puntos de descarga", sostuvo Ayllón.

El dirigente precisó que la pérdida para el transporte boliviano es de un millón de bolivianos (unos 85.470 dólares) por cada día de bloqueo.

Indicó también que en territorio boliviano están parados más de 400 camiones que llevan mercadería de exportación a Chile, y ese perjuicio "lo está asumiendo el transportista".

Ayllón afirmó que se comunicarán con la Cancillería para que les permita abrir "un diálogo con las autoridades" en Chile" con el objetivo de que "garanticen que los camiones que están cargados puedan salir".

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El dirigente de los transportistas de la región oriental de Santa Cruz, Marcelo Cruz, dijo que al no ingresar camiones bolivianos a los puertos de Iquique y Arica se genera una multa de 2.000 bolivianos (unos 170 dólares) por día.

Las manifestaciones en Chile se iniciaron el martes y están lideradas por distintas organizaciones de pequeños y medianos camioneros y transportadores de casi todas las regiones del país.

Chile, uno de los países más largos del mundo, carece de un sistema ferroviario y prácticamente todos los traslados de carga se hacen por carretera, por lo que los bloqueos de rutas generan importantes disrupciones en las cadenas de suministro.

La crisis de los combustibles comenzó en marzo, cuando el presidente chileno, José Antonio Kast, decidió no recurrir a un mecanismo estatal que sirve para neutralizar el impacto de la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, con lo que trasladó a los consumidores todo el aumento provocado por la guerra en Oriente Medio.

Desde el inicio de la ofensiva, el precio internacional del diésel ha aumentado un 80 % y el de las gasolinas un 40 %.

El Ejecutivo chileno anunció la noche del miércoles la congelación del precio de los combustibles durante tres meses, pero los manifestantes lo consideran insuficiente y piden que el plazo sea de 120 días, además de la eliminación transitoria del impuesto específico a los carburantes y la revisión de los peajes de las autopistas.