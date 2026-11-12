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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 19:55

Tres colombianos, entre ellos dos menores, mueren en derrumbe de edificio en Nueva York

Imagen sin descripción

Nueva York, 12 nov (EFE).- Tres ciudadanos colombianos, entre ellos dos menores de edad, se encuentran entre los fallecidos tras derrumbarse el miércoles un edificio en Brooklyn (Nueva York), según confirmó este jueves el consulado de Colombia en un comunicado.

Por EFE
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Además, una ciudadana colombiana resultó herida en el derrumbe y está recibiendo atención médica.

La institución no dio a conocer los nombres de las víctimas.

El cónsul general de Colombia en Nueva York, Camilo Louis, y su equipo realizan un seguimiento de la situación y están en comunicación con las autoridades locales, de acuerdo con el comunicado.

Además, el Consulado afirmó estar en contacto con los familiares de los colombianos afectados, a los que está brindando asistencia y acompañamiento, y trasladó sus condolencias a los seres queridos de los fallecidos.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dio a conocer esta mañana que entre las víctimas del derrumbe, en el que han muerto al menos ocho personas y otras 18 han resultado heridas, se encontraban inmigrantes de Colombia, México y Ecuador.

El inmueble, ubicado en el barrio de Flatbush, conocido como el 'pequeño Caribe', se vino abajo alrededor de las 16:00 hora local (21:00 GMT) de este miércoles con varios residentes en su interior y colapsó en un edificio en construcción adyacente, atrapando a varias personas que se encontraban en él.

Entre las víctimas mortales figura José Luis Caguana, un ecuatoriano de 26 años que trabajaba en la obra y cuya muerte fue confirmada por su hermano, Carlos Caguana, a medios locales. El joven llevaba unos seis años en Estados Unidos, tenía una esposa embarazada y un hijo pequeño.

Según explicó Mamdani, seis de los fallecidos murieron en el lugar de los hechos y dos de ellos en el hospital.

Mamdani insistió en que una tragedia como esta exige "una investigación exhaustiva y minuciosa que abarque tanto la obra como el edificio que se derrumbó".

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