Tres colombianos, entre ellos dos menores, mueren en derrumbe de edificio en Nueva York

Además, una ciudadana colombiana resultó herida en el derrumbe y está recibiendo atención médica.

La institución no dio a conocer los nombres de las víctimas.

El cónsul general de Colombia en Nueva York, Camilo Louis, y su equipo realizan un seguimiento de la situación y están en comunicación con las autoridades locales, de acuerdo con el comunicado.

Además, el Consulado afirmó estar en contacto con los familiares de los colombianos afectados, a los que está brindando asistencia y acompañamiento, y trasladó sus condolencias a los seres queridos de los fallecidos.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dio a conocer esta mañana que entre las víctimas del derrumbe, en el que han muerto al menos ocho personas y otras 18 han resultado heridas, se encontraban inmigrantes de Colombia, México y Ecuador.

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El inmueble, ubicado en el barrio de Flatbush, conocido como el 'pequeño Caribe', se vino abajo alrededor de las 16:00 hora local (21:00 GMT) de este miércoles con varios residentes en su interior y colapsó en un edificio en construcción adyacente, atrapando a varias personas que se encontraban en él.

Entre las víctimas mortales figura José Luis Caguana, un ecuatoriano de 26 años que trabajaba en la obra y cuya muerte fue confirmada por su hermano, Carlos Caguana, a medios locales. El joven llevaba unos seis años en Estados Unidos, tenía una esposa embarazada y un hijo pequeño.

Según explicó Mamdani, seis de los fallecidos murieron en el lugar de los hechos y dos de ellos en el hospital.

Mamdani insistió en que una tragedia como esta exige "una investigación exhaustiva y minuciosa que abarque tanto la obra como el edificio que se derrumbó".