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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 20:35

Trinidad y Tobago halla un cuerpo tras la desaparición de 5 personas en accidente marítimo

Imagen sin descripción

San Juan, 12 nov (EFE).- La Guardia Costera de Trinidad y Tobago (TTCG) confirmó este jueves que encontró el cuerpo de una persona durante la búsqueda de cinco desaparecidos en el mar, tras un accidente marítimo ocurrido el domingo en Staubles Bay, Chaguaramas, en el noroeste de la isla caribeña.

Por EFE
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"Se ha recuperado un cadáver en las inmediaciones de 'Cannings Point' aproximadamente a las 09:00 hora (13:00 GMT) del 12 de noviembre de 2026. Las investigaciones preliminares apuntan a que el cadáver podría ser el de Anil Ahyee. No obstante, las autoridades competentes aún no han confirmado la identificación oficial", informaron en un comunicado las autoridades trinitenses.

La TTCG aseguró que las operaciones de búsqueda y rescate continúan en marcha y la Guardia Costera sigue colaborando estrechamente con los organismos asociados y mantiene su compromiso con las labores de búsqueda en curso.

Las cinco personas desaparecidas fueron identificadas como: Kieyanna Seechan, de 17 años; Amir Ali, de 18; Anil Ahyee, de 38 años; Titus Augustine, de 25; y Lorenzo Oliver, de 35 años.

Según la investigación policial, el accidente ocurrió en la tarde del pasado domingo cuando una embarcación de 28 pies (8,5 metros), donde viajaba 18 personas, chocó con otra embarcación de 29 pies (8,8 metros), en la que iban 14 tripulantes.

Tras el impacto, la embarcación más grande se hundió y cinco personas desaparecieron.

La mayoría de los pasajeros fueron rescatados por pescadores que se encontraban en la zona y al menos siete viajeros fueron llevados a diversos centros sanitarios, entre ellos, el Centro Médico St. James y el Hospital General de Puerto España.

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