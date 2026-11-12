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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 10:55

Trump amenaza con doblar los aranceles a México si no detiene caravanas migrantes

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Washington, 12 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con duplicar "inmediatamente" los aranceles a México si el Gobierno del país vecino no detiene lo que el mandatario calificó de "enormes caravanas" migrantes que buscan entrar en territorio estadounidense.

Por EFE
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Trump insistió en su red Truth Social en que después de la derrota de su partido en las recientes elecciones legislativas "se están formando enormes caravanas que están comenzando su marcha ilegal a través de México", integradas por "personas que varios países no quieren".

"¡Pero no serán aceptadas! México debe detenerlas ahora, y, si no lo hace, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente", alertó el republicano, tras reportes de que unos 1.500 migrantes procedentes de Honduras, Salvador, Guatemala y Nicaragua, partieron este martes del sur de México hacia Estados Unidos.

El estadounidense también afirmó que se ha comunicado esta advertencia al Gobierno de México, al saliente gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, y a la "muy liberal" gobernadora electa, la demócrata Gina Hinojosa.

Trump agregó que también han sido informados el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. "¡No habrá indulgencia!", concluyó.

El presidente no especificó qué aranceles se duplicarían ni cómo su Administración planea aplicar la medida de ponerla en práctica.

Tras la devastadora derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato, donde los demócratas recuperaron el control del Congreso, Trump nombró a Stephen Miller, arquitecto de la agresiva política migratoria de EE.UU. como su nuevo jefe de Gabinete, en una señal de reafirmación de sus posturas más beligerantes.

Desde su regreso al poder en enero de 2025 el mandatario ha lanzado una guerra comercial contra sus aliados y utilizado los aranceles como una herramienta de presión.

México y Estados Unidos negocian actualmente una reducción de los gravámenes, entre ellos los que afectan al acero mexicano, con la expectativa del Gobierno de Claudia Sheinbaum de alcanzar un acuerdo antes de que finalice este año EFE

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