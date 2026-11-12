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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 12:00

Trump dice que EEUU no necesita un acuerdo con Irán y pide a Vance enfocarse en corrupción

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Washington, 12 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que su país ya no necesita un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Irán, y pidió al vicepresidente, JD Vance, que se enfoque en investigar la "corrupción" doméstica tras reportes de que su "número dos" considera retomar el diálogo con Teherán.

Por EFE
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"Le he pedido al vicepresidente Vance que centre toda su atención en la corrupción y la delincuencia masivas que tienen lugar en ciudades y estados gobernados por los demócratas en todo Estados Unidos", escribió Trump en su red Truth Social, días después de una devastadora derrota republicana en las elecciones de medio mandato.

El mandatario cargó contra estados como Minesota, California, Illinois y otros donde los demócratas alcanzaron arrolladoras victorias que les darán el control de ambas cámaras del Congreso a partir de enero y les permitieron recuperar varios gobiernos locales.

Trump afirmó, sin pruebas, que esos territorios "están mal gestionados y son un desastre marcado por la corrupción" y agregó que el presupuesto del país "podría equilibrarse rápidamente si se pone fin a esta actividad delictiva a gran escala."

"¡La corrupción corre por las venas de la cúpula demócrata! No necesitamos un acuerdo con Irán, esos tiempos ya quedaron atrás. ¡Tenemos su dinero, cientos de miles de millones de dólares, y tenemos su estrecho!", dijo en referencia al estrecho de Ormuz, cuyo tráfico ha sido interrumpido por Irán en represalia por los ataques.

Las palabras del presidente llegan después de que fuentes dijeran a The Wall Street Journal que Vance estaría considerando mantener conversaciones presenciales con funcionarios iraníes para relanzar un proceso de paz estancado.

La guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra la república islámica hace más de ocho meses ha interrumpido cadenas de suministro y disparado los precios de los combustibles.

Vance y el propio Trump reconocieron que el impopular conflicto fue una de las razones de la aplastante derrota republicana en las urnas, pero el presidente estadounidense insistió en defender su razón de acabar con el programa nuclear iraní como principal motivo de los ataques.

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