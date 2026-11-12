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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 15:25

Trump propone que Tim Cook sustituya a Huang al frente de Nvidia tras su dimisión

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Washington, 12 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, debería sustituir a Jensen Huang, presidente de Nvidia, al frente de la compañía tras su dimisión.

Por EFE
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"Una leyenda reemplaza a una leyenda", aseguró el mandatario en un mensaje en su red Truth Social tras la dimisión de Huang después de destaparse unas supuestas infidelidades.

Trump aseguró que "ahora que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang —quien ha realizado un trabajo fantástico—, ha renunciado, solo hay un hombre capaz de ocupar su lugar: Tim Cook, de Apple".

Huang dimitió este jueves con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva del gigante tecnológico estadounidense.

En un comunicado oficial, la junta directiva de la empresa anunció que iniciará de inmediato la búsqueda de un consejero delegado permanente y agradeció a Huang sus "inconmensurables contribuciones" durante los 33 años transcurridos desde que cofundó la compañía.

La renuncia se produce en medio de una grave crisis reputacional tras revelarse las supuestas relaciones extramatrimoniales de Huang, de 63 años.

Primero con la empresaria Alice Huang, señalada por la inteligencia de Estados Unidos como presunta espía china y otro con una alta ejecutiva que dependía de él en Nvidia.

La presión por ambas relaciones ha precipitado su dimisión, tras varios días en que los medios de comunicación han ido desvelando detalles de las supuestas infidelidades.

Nvidia nombró este jueves como directora ejecutiva interina a su directora financiera, Colette Kress, y designó por primera vez un presidente del consejo, Harvey C. Jones.

La relación entre Trump y Huang se hizo más estrecha después de la llegada en enero de 2025 del mandatario a la Casa Blanca y el ex consejero delegado lo acompañó en su viaje oficial a China en mayo de 2026.

Poco antes, en marzo de 2026, Forbes estimó su fortuna en 154.800 millones de dólares y lo situó entre las diez personas más ricas del mundo.

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