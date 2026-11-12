UE reivindica su papel en el apoyo a Ucrania y esquiva presión para nombrar un negociador

Por su parte, Alemania y Francia restaron urgencia a esa petición y se mostraron satisfechos con el actual formato de contactos, en el que ambos están presentes, mientras que Italia reiteró su petición de que la UE hable con una sola voz en esas negociaciones.

Así se puso de manifiesto en una cumbre de la Comunidad Política Europea, que se centró especialmente en Ucrania.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo en una rueda de prensa al término de la reunión que hasta ahora "ha habido pocos avances" en las negociaciones de paz porque "Rusia sigue escalando la guerra", y subrayó que una paz duradera para Ucrania tiene que ser "justa".

"El futuro de la seguridad europea no se puede decidir sin Europa. Por eso, junto con la OTAN y otras naciones europeas esta jugando su papel, nos estamos comprometiendo como un equipo, al lado de los ucranianos", dijo Costa.

En un comunicado conjunto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Costa celebraron las conversaciones celebradas esta semana en Abu Dabi y el "renovado impulso en el proceso de paz".

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En ese contexto, subrayaron que la UE "ha estado presente en estas conversaciones de paz y seguirá participando en este formato".

Von der Leyen y Costa insistieron en que la UE y los instrumentos con los que cuenta "desempeñan un papel fundamental en estos esfuerzos" y subrayaron que seguirá "proporcionando una asistencia financiera y militar considerable para fortalecer la posición de Ucrania".

Además, añadieron, en el marco de las conversaciones de paz, "trabajamos para garantizar un plan de reconstrucción viable para Ucrania tras la guerra y apoyamos activamente su camino hacia la adhesión a la Unión Europea".

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se mostraron por su parte satisfechos con el actual modelo de negociación, en el que esos dos países están directamente representados.

Merz apuntó a que hay formatos que han demostrado su valía en este sentido, como el conocido como E3 -Alemania, Francia y el Reino Unido- o el Grupo de los Cinco -Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y Polonia-, y que no ve "problema" por que no haya un representante único.

"Lo importante es que Rusia venga a la mesa", dijo y agregó que "no se trata de personas sino de que (el presidente ruso, Vladímir) Putin esté dispuesto a mantener conversaciones".

Por su parte, Macron dijo que para Francia "la cuestión no es si uno u otro está presente o no" y defendió que el E3, "se ha consolidado como un formato relevante en materia de seguridad".

"Hoy lo que procede es exponer las propuestas concretas; son estas las que determinan los formatos. De lo contrario, cada uno dirá que quiere un formato en el que él esté incluido. No es ese el aspecto más importante", indicó el presidente francés.

En las últimas negociaciones en Abu Dabi entre ucranianos, rusos y estadounidenses, los asesores de seguridad nacional de los gobiernos de Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia estuvieron presentes junto con emisarios del Consejo Europeo y de la Comisión Europea.

Sin embargo, la primera ministra italiana, Georgia Meloni, subrayó que "el hecho de que Italia esté o no en este o aquel formato no cambia nuestra opinión sobre el exceso de formatos que abordan esta cuestión", indicó.

Añadió que "necesitamos identificar quién deberá representar los intereses europeos y con qué mandato en una fase de negociaciones que podría acelerarse".

Washington ha pedido a Bruselas que nombre cuanto antes a un negociador, con vistas a la próxima ronda de consultas que podría ser convocada después de la reunión que los emisarios de EE. UU., Jared Kushner y Steve Witkoff, mantendrán este mismo jueves con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, en Dublín.

El propio Zelenski celebró este jueves que Europa haya estado presente en esas charlas, aunque de manera "indirecta", y reivindicó que el bloque debe poder participar en dichas conversaciones "de manera regular".

"Está bien que los europeos formen ahora parte de esas conversaciones, aún no directamente y no cuando los rusos están en la mesa, pero los europeos ya están involucrados y tenemos que garantizar que Europa participe de forma regular en esas negociaciones", expresó Zelenski.

El asunto se volverá a tratar en una cumbre informal de líderes de la UE que se celebra este viernes en Dublín.