Un expresidente de Credit Suisse es multado por facilitar información falsa

Según informó este jueves la agencia de noticias económicas AWP, se le impuso una multa de 24.840 francos suizos (26.900 euros), junto a una pena pecuniaria de 99.360 francos (107.600 euros), suspendida durante un periodo de prueba.

La defensa niega las acusaciones y tiene previsto recurrir la decisión ante el Tribunal Federal.

De acuerdo con el dictamen, Rohner habría facilitado información incorrecta a la autoridad supervisora de los mercados financieros del país, la Finma, en 2019, cuando presidía Credit Suisse.

Según detalló el departamento federal, ocultó deliberadamente la relación del seguimiento con detectives a Khan con otro ordenado desde el banco, en ese caso al exmarido de la pareja sentimental del entonces consejero delegado de la entidad, Tidjane Thiam.

Ello provocó que la Finma no llegara a conocer hasta mucho más tarde la verdadera dimensión de las actividades de vigilancia en Credit Suisse ni la implicación de Thiam en ellas, obstruyéndose la labor de supervisión, según el dictamen.

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El caso de las vigilancias provocó un escándalo en torno a Credit Suisse y contribuyó a minar la imagen de una entidad, entonces la segunda mayor de Suiza, que en 2023 acabaría siendo comprada por su rival UBS para evitar que cayera en bancarrota.

Khan dirigía en Credit Suisse una de sus principales ramas, la división de gestión internacional de patrimonios, y llegó a protagonizar un altercado con los detectives que le seguían en pleno centro de Zúrich, la ciudad donde tenía su sede el banco y la sigue teniendo UBS.