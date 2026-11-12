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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 01:25

Un festival reunirá en Ecuador a 75 poetas de América, Europa y Asia

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Guayaquil (Ecuador), 11 nov (EFE).- Unos 75 poetas de países de América, Europa y Asia se reunirán en Ecuador del 16 al 21 de noviembre, en el marco del decimoctavo Encuentro Internacional 'Poesía en Paralelo Cero', un festival literario que busca difundir y acercar a más personas las diversas voces de la poesía contemporánea.

Por EFE
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A lo largo de su historia, más de 600 poetas, editores y gestores culturales han sido invitados a Paralelo Cero y en esta ocasión habrá participantes de Argentina, Bolivia, Colombia, España, Honduras, Irán, México, Portugal, entre otros países, señaló este miércoles la organización.

El festival, al que también acudirán medio centenar de poetas ecuatorianos, se desarrollará en nueve ciudades del país, incluida Quito, la capital, que acogerá una parte fundamental de las jornadas literarias.

La programación, que se puede encontrar en las cuentas de redes sociales del encuentro, contempla lecturas poéticas, presentaciones de libros, conversaciones y encuentros con lectores en colegios, universidades, centros culturales, museos, auditorios, bibliotecas y espacios alternativos.

En esta edición, el festival rendirá homenaje a cuatro destacadas poetas de Iberoamérica: María Auxiliadora Álvarez (Venezuela), Maritza Cino Alvear (Ecuador), Luz Mary Giraldo (Colombia) y María Ángeles Pérez López (España), con el objetivo de poner en valor la diversidad de sus trayectorias, sus búsquedas estéticas y sus aportes a la poesía contemporánea.

Además, el sello editorial 'El Ángel Editor', organizador del festival, presentará las antologías de las poetas homenajeadas y entregará premios a tres libros ganadores de concursos impulsados por el encuentro.

Todos los eventos serán gratuitos y el público tendrá la oportunidad de escuchar a los autores, conocer sus obras y dialogar con ellos.

El festival cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Acción Cultural Española, el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, la Prefectura de la provincia de Pichincha y varias universidades y alcaldías, entre otras instituciones.

Paralelo Cero nació en 2009 y, según sus organizadores, se ha convertido en "un espacio de referencia para la poesía contemporánea y un territorio de intercambio cultural que conecta generaciones, lenguas y países a través de la palabra poética".

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