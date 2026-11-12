ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
38º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
25º
Máx
32º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 18:40

Un misionero de Florida es acusado en EE.UU. de abusar sexualmente de menores en Haití

Imagen sin descripción

Miami (EE.UU.), 12 nov (EFE).- El misionero estadounidense Thomas Osbeck enfrenta en Florida cargos por cometer e intentar cometer delitos sexuales contra menores en Haití, país al que viajaba regularmente desde hace tres décadas, informó este jueves la Fiscalía de Estados Unidos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Osbeck, de setenta años y fundador de las organizaciones Jesus in Haiti Ministries y posteriormente Ignite Your Faith Ministries, acogía a menores vulnerables de distintas partes del país caribeño a través de esas entidades, detallan los documentos judiciales.

Los cargos se basan en el abuso sexual de un niño haitiano entre 2004 y 2008, cuando tenía entre ocho y doce años, y en el intento de cometer un acto sexual remunerado con otro menor entre 2019 y 2020.

El acusado fue detenido en Haití a finales de septiembre pasado, tras una investigación de las autoridades de ese país, y entregado a Estados Unidos el 14 de octubre.

Agentes federales lo arrestaron al aterrizar en el aeropuerto internacional de Miami, ciudad donde permanece bajo custodia.

El FBI de Miami considera que Osbeck pudo haber victimizado a otros menores en Haití, un país caribeño que atraviesa una profunda crisis política, económica y de seguridad desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, que agravó la inestabilidad institucional y permitió la expansión de las bandas armadas.

Solo entre julio y septiembre de este año al menos 1.167 personas murieron y 459 resultaron heridas en Haití a causa de la violencia que sufre el país, según el informe trimestral de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para Haití (Binuh) divulgado en la víspera.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Nacionales
Un paraguayo entre las víctimas fatales del desplome de un jet privado en Palm Beach
Ver más
03
Economía
¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP
Ver más
04
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
05
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más

Te puede interesar