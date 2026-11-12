Un misionero de Florida es acusado en EE.UU. de abusar sexualmente de menores en Haití

Osbeck, de setenta años y fundador de las organizaciones Jesus in Haiti Ministries y posteriormente Ignite Your Faith Ministries, acogía a menores vulnerables de distintas partes del país caribeño a través de esas entidades, detallan los documentos judiciales.

Los cargos se basan en el abuso sexual de un niño haitiano entre 2004 y 2008, cuando tenía entre ocho y doce años, y en el intento de cometer un acto sexual remunerado con otro menor entre 2019 y 2020.

El acusado fue detenido en Haití a finales de septiembre pasado, tras una investigación de las autoridades de ese país, y entregado a Estados Unidos el 14 de octubre.

Agentes federales lo arrestaron al aterrizar en el aeropuerto internacional de Miami, ciudad donde permanece bajo custodia.

El FBI de Miami considera que Osbeck pudo haber victimizado a otros menores en Haití, un país caribeño que atraviesa una profunda crisis política, económica y de seguridad desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, que agravó la inestabilidad institucional y permitió la expansión de las bandas armadas.

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Solo entre julio y septiembre de este año al menos 1.167 personas murieron y 459 resultaron heridas en Haití a causa de la violencia que sufre el país, según el informe trimestral de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para Haití (Binuh) divulgado en la víspera.