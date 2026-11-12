ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
38º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
25º
Máx
32º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 17:15

Un total de 4.547 personas permanecen evacuadas por inundaciones en Argentina

Imagen sin descripción

Buenos Aires, 12 nov (EFE).- Un total de 4.547 personas permanecen evacuadas en cuatro provincias del centro y noreste de Argentina por las inundaciones producidas por el desborde de los ríos debido al fenómeno climático de El Niño.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Según informó este jueves el Gobierno argentino, la provincia más afectada es Chaco (norte), con 2.242 evacuados.

Le siguen las provincias de Corrientes (noreste), con 2.005 evacuados; Santa Fe (centro), con 164 personas evacuadas; y Entre Ríos (noreste), con 136.

Los ríos Paraná y Uruguay, que atraviesan estas provincias, y sus afluentes registran desde hace varias semanas un considerable aumento de su caudal debido a las intensas precipitaciones registradas particularmente en Brasil -donde nacen estos ríos- por el fenómeno de El Niño.

El mayor nivel de los ríos ha provocado desbordes que afectan a pueblos y ciudades ribereñas.

Las cifras sobre el estado de situación en estas provincias fueron presentadas este jueves por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) en una reunión en el Comando Operativo de Emergencias de Corrientes.

A la reunión asistieron, entre otros, la secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei, el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Economía
¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP
Ver más
03
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
04
Nacionales
Un paraguayo entre las víctimas fatales del desplome de un jet privado en Palm Beach
Ver más
05
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más

Te puede interesar