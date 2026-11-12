Un total de 51 países africanos acuerdan mejorar los sistemas de información sanitaria

"Reconocemos los datos y la información de salud como una inversión nacional estratégica y un componente esencial del desarrollo nacional, y no meramente como una función técnica dentro de nuestros ministerios", afirmaron los participantes en un comunicado conjunto tras la clausura del Primer Foro de Datos de Salud de África.

Desde este martes, casi 320 delegados de 51 países africanos y de organizaciones y agencias internacionales participaron en la reunión en la capital keniana -junto con más de 200 de manera telemática-, bajo el lema "Mejores datos, mejor salud para todos".

Durante tres días, los participantes pusieron en común las experiencias de diferentes países y analizaron los avances logrados y las dificultades que deben solventarse, en un foro en el que se divulgaron datos como que sólo en 19 de cuarenta países de África analizados se notifica al menos el 80 % de las muertes registradas, según reveló un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Nuestros datos de salud siguen fragmentados entre diversos programas, instituciones y aplicaciones que no están interconectados. Las funciones esenciales relacionadas con los datos -desde informes rutinarios hasta el registro civil, los censos y las encuestas- carecen de financiación suficiente y dependen en exceso de fondos a corto plazo y vinculados a proyectos específicos", señalaron.

Asimismo, subrayaron que los países africanos se enfrentan a una "escasez de epidemiólogos, estadísticos, científicos de datos e informáticos" y que, "con demasiada frecuencia", dependen de estimaciones y análisis producidos fuera de sus fronteras.

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A menudo, además, "la información de la que disponemos no llega a las personas que toman decisiones sobre políticas, planificación y presupuestos, ni a tiempo ni de una manera que les resulte útil", añadieron.

Aún así, destacaron el "progreso" logrado en los últimos años en el continente, donde muchos países han desarrollado "políticas, estrategias y estructuras de coordinación nacionales en materia de información sanitaria", mientras las herramientas digitales cada vez se usan más para recoger datos.

Tras sus deliberaciones, los participantes en la reunión adoptaron este jueves un documento en el que establecen ocho prioridades continentales para orientar sus próximas acciones, bautizado como "Agenda de Acción de Nairobi sobre Datos de Salud: Acelerar la Transformación de los Datos y la Información de Salud de África".

Entre otras, estas prioridades incluyen fortalecer la coordinación institucional y el liderazgo político, con marcos legales adecuados; aumentar la financiación nacional con asignaciones presupuestarias específicas; reforzar las capacidades técnicas para analizar los datos, formando y reteniendo a trabajadores sanitarios; o usar herramientas de inteligencia artificial de manera responsable.

"El reto no consiste simplemente en generar más datos, sino en garantizar que los datos que generamos se integren, se analicen, se conviertan en información útil y se utilicen de manera habitual para mejorar las decisiones y los resultados sanitarios", concluyeron.

Esta previsto que el Foro de Datos de Salud de África se celebre cada dos años para evaluar el progreso logrado en la aplicación de los citados compromisos y objetivos.