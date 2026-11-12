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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 07:10

Una abogada del TJUE pide reevaluar la anulación de una multa de 1.490 millones a Google

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Bruselas, 12 nov (EFE).- Una abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se mostró este jueves favorable a que el Tribunal General (TGUE) vuelva a pronunciarse sobre la anulación de una multa de 1.490 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a Google en 2019 por abuso de posición dominante a través de su plataforma de publicidad AdSense.

Por EFE
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En un comunicado, la abogada general consideró que el TGUE -que había anulado la multa inicial de Bruselas en 2024- se equivocó al considerar que la Comisión no había logrado demostrar "los efectos de exclusión del mercado de las prácticas contractuales de Google en relación con su plataforma de intermediación publicitaria en línea AdSense".

La opinión del abogado general adscrito a un caso en el TJUE no es vinculante, pero en la mayoría de las ocasiones suele orientar la decisión final del tribunal.

El asunto del fallo de este jueves está relacionado con los servicios de intermediación de publicidad que Google desarrolló dentro de la plataforma AdSense para búsquedas en línea – denominado AdSense for Search (AFS)-, que permitía a editores de páginas web mostrar anuncios ligados a determinadas búsquedas realizadas por usuarios.

Estos editores recibían parte de los ingresos generados por los anuncios, pero para poder utilizar AFS debían concluir un contrato, ya fuera negociado individualmente con Google o un contrato en línea estándar que no era negociable.

La primera denuncia contra este sistema llegó en 2010 a la autoridad alemana contra los delitos de Competencia, que elevó el caso a la Comisión Europea. En los seis años siguientes se unieron a la denuncia empresas como Microsoft, Expedia, Initiative for a Competitive Online Marketplace y Deutsche Telekom.

Después de tres años de investigación, Bruselas concluyó que Google y su matriz, Alphabet, habían cometido tres infracciones distintas que, en conjunto, representaban una violación "única y continua" de las normas comunitarias desde enero de 2006 hasta septiembre de 2016.

En consecuencia, impuso una multa de 1.490 millones a la compañía, que recurrió ante la Justicia europea.

El TGUE resolvió el recurso confirmando "la mayor parte de las apreciaciones de la Comisión" pero anulando la decisión que impuso la multa al considerar que Bruselas cometió "errores en su examen de las cláusulas denunciadas, así como de la parte del mercado que estaba cubierta por éstas durante el año 2016".

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario volvió a recurrir, y en esta ocasión la abogada general se muestra favorable a que el Tribunal General reabra el caso por haber cometido errores a la hora de evaluar y anular la decisión de la Comisión Europea, si bien la decisión final corresponde al TJUE en una fecha posterior.

"Si bien es cierto que la obligación de la Comisión de examinar y demostrar una conducta abusiva de tipo excluyente abarca todas las circunstancias pertinentes del caso concreto, el Tribunal General dedujo erróneamente de ello que (...) era necesario un análisis especialmente detallado de todas las circunstancias pertinentes", apuntó el TJUE en un comunicado.

La letrada "entiende que el Tribunal General impuso requisitos excesivos en cuanto al alcance del análisis del criterio de la duración" y que incurrió en un error al "exigir a la Comisión un examen y una valoración detallados de cada uno de los contratos subyacentes y de su aplicación a la hora de determinar si contribuyeron a dichos efectos de exclusión del mercado y en qué medida lo hicieron".

"Dado que el Tribunal General no llegó a examinar determinados motivos y argumentos presentados por Google en primera instancia, la Abogada General propone que se devuelva el asunto a dicho tribunal. Este deberá empezar por abordar, en particular, las objeciones de Google respecto al importe de la multa de casi 1.500 millones de euros impuesta por la Comisión", señala el TJUE.

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