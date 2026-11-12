ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
38º
undefined 2026-11-13
Min
25º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 02:35

Una niebla tóxica asfixia Nueva Delhi tras más de una semana de aire "muy malo"

Imagen sin descripción

Nueva Delhi, 12 nov (EFE).- Nueva Delhi sigue sumida en una densa nube tóxica y acumula ya más de una semana ininterrumpida con una calidad del aire "muy mala", una crisis ambiental que asfixia a la capital india desde el pasado 2 de noviembre.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Según la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB, por sus siglas en inglés), el índice oficial de calidad del aire se situaba en 325 puntos en su última actualización a las 10:05 hora local (04:35 GMT) de este miércoles, anclado en la categoría de "muy mala".

La plataforma india AQI.in catalogó hoy el aire en la ciudad como "peligroso" (Hazardous), alertando de niveles de contaminación peligrosamente altos que suponen "riesgos para la salud potencialmente mortales con una exposición prolongada", por lo que recomendó a la población permanecer en interiores.

Esta misma plataforma registró el pasado lunes un índice de 666 puntos, el más alto para un 9 de noviembre en los cinco años que compara su serie histórica. AQI.in utiliza una metodología basada en la escala estadounidense, distinta de la oficial india, por lo que ambas cifras no son directamente comparables.

Para intentar paliar la situación, las autoridades mantienen el despliegue de más de 200 cañones antiniebla, dispositivos instalados sobre camiones que pulverizan pequeñas gotas de agua para atrapar el polvo suspendido en el aire y favorecer que se deposite en el suelo.

La capital mantiene además activo el tercer nivel de su plan de emergencia ambiental (GRAP III), que restringe determinadas obras de construcción y la circulación de los vehículos más contaminantes.

Sin embargo, el investigador del Instituto Indio de Tecnología de Delhi (IIT Delhi) Vikram Singh explicó a EFE que la solución a largo plazo pasa por identificar las principales fuentes de contaminación y reducir sus emisiones en origen, en lugar de intentar limpiar el aire una vez contaminado.

En esta misma línea de atajar el problema de raíz, el Tribunal Supremo indio ha exigido a Delhi y a los estados vecinos de Haryana, Uttar Pradesh y Rajastán que detallen las medidas adoptadas para reducir las emisiones del tráfico, dando a las administraciones un plazo de dos semanas para presentar sus planes de acción.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ahorristas de Ueno: BCP dice que culminó el proceso de acreditación al 100% de beneficiarios pero persisten bloqueos
Ver más
02
Política
¿Por qué la ANR echó a Peña sin sumario?: la explicación de Pablo Morínigo
Ver más
03
Economía
Atome asegura ante la Bolsa de Londres que nunca tuvo vínculo con Ueno Bank
Ver más
04
Política
Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 12 de noviembre
Ver más
05
Política
Roberto González reclama ir contra directivos de entes que fondearon a Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar