Una niebla tóxica asfixia Nueva Delhi tras más de una semana de aire "muy malo"

Según la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB, por sus siglas en inglés), el índice oficial de calidad del aire se situaba en 325 puntos en su última actualización a las 10:05 hora local (04:35 GMT) de este miércoles, anclado en la categoría de "muy mala".

La plataforma india AQI.in catalogó hoy el aire en la ciudad como "peligroso" (Hazardous), alertando de niveles de contaminación peligrosamente altos que suponen "riesgos para la salud potencialmente mortales con una exposición prolongada", por lo que recomendó a la población permanecer en interiores.

Esta misma plataforma registró el pasado lunes un índice de 666 puntos, el más alto para un 9 de noviembre en los cinco años que compara su serie histórica. AQI.in utiliza una metodología basada en la escala estadounidense, distinta de la oficial india, por lo que ambas cifras no son directamente comparables.

Para intentar paliar la situación, las autoridades mantienen el despliegue de más de 200 cañones antiniebla, dispositivos instalados sobre camiones que pulverizan pequeñas gotas de agua para atrapar el polvo suspendido en el aire y favorecer que se deposite en el suelo.

La capital mantiene además activo el tercer nivel de su plan de emergencia ambiental (GRAP III), que restringe determinadas obras de construcción y la circulación de los vehículos más contaminantes.

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Sin embargo, el investigador del Instituto Indio de Tecnología de Delhi (IIT Delhi) Vikram Singh explicó a EFE que la solución a largo plazo pasa por identificar las principales fuentes de contaminación y reducir sus emisiones en origen, en lugar de intentar limpiar el aire una vez contaminado.

En esta misma línea de atajar el problema de raíz, el Tribunal Supremo indio ha exigido a Delhi y a los estados vecinos de Haryana, Uttar Pradesh y Rajastán que detallen las medidas adoptadas para reducir las emisiones del tráfico, dando a las administraciones un plazo de dos semanas para presentar sus planes de acción.