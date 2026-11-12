Una orquesta neoyorquina revive el sonido de Beethoven "tal y como sonaba en su época"

El concierto, dirigido por el fundador y director artístico de la orquesta, Thomas Crawford, incluye también la obertura de la ópera 'Oberon', de Carl Maria von Weber, y la Segunda Sinfonía del sueco Franz Berwald.

"Es como volver a una pintura que te impresionó profundamente cuando tenías 30 años y contemplarla de nuevo a los 50. El cuadro no ha cambiado, pero tú sí", señala Crawford en una entrevista telefónica al describir lo que supone volver a dirigir las sinfonías de Beethoven tras haberlas trabajado durante varios años.

"Tu perspectiva sobre estas obras es completamente distinta. Es fascinante", agrega el director, que se ha propuesto interpretar las nueve sinfonías del compositor en dos años.

Este movimiento había cobrado fuerza en buena parte de Europa en los años ochenta, pero en Estados Unidos todavía era minoritario. Crawford reunió a músicos interesados en esta forma de interpretación y fundó en 1984, en Connecticut, la Orchestra of the Old Fairfield Academy, germen de la actual ACO.

"Cuando empecé este proyecto, tenía sobre todo un recurso musical muy importante, los intérpretes. Logré juntarlos", recuerda. Aquella iniciativa acabaría convirtiéndose en la ACO, que adoptó su nombre actual en 1999.

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Parte de la experiencia tiene que ver con los instrumentos: las primeras orquestas utilizaban cuerdas de tripa e instrumentos de viento construidos con materiales naturales, pero "a medida que crecían las salas de conciertos y aumentaban las exigencias de volumen y de contrastes entre sonidos fuertes y suaves, los propios músicos fueron introduciendo cambios en los instrumentos", explica.

Para Crawford, los instrumentos de época permiten "apreciar mejor las texturas y los diálogos entre las distintas secciones".

En la Cuarta de Beethoven, Crawford destaca especialmente la repetición de notas y la intensidad rítmica, que permiten escuchar al músico alemán "tal y como sonaba en su época", con "mucha más claridad los diferentes instrumentos y todas las capas de la música".

La recuperación de otros repertorios menos conocidos es otro de los objetivos de la formación. Así, se incluye la Segunda Sinfonía de Berwald, compuesta en 1842 y conocida como 'Capricieuse'.

El manuscrito original de la obra se perdió y tuvo que reconstruirse a partir de esbozos: "Hay muchos compositores que escribieron música excelente y que no llegaron a convertirse en maestros reconocidos. Me interesa programar obras que no se hayan escuchado antes, incluso si tenemos que reconstruir todos los materiales".

En cuanto a Beethoven, Crawford señala que tenía "una caligrafía muy deficiente" y que entregaba "manuscritos con anotaciones y errores que podían generar dudas sobre lo que quería indicar".

El estudio de las partituras también le depara descubrimientos inesperados, hasta el punto de que, según cuenta, a veces se le "enciende una luz en la cabeza, incluso en mitad de la noche" y repara en aspectos en los que nunca antes había reparado.

"Es fundamental el trabajo de los editores modernos, que examinan distintas fuentes e intentan acercarse lo máximo posible a lo que quería el compositor. De Beethoven hay hoy día ediciones críticas que analizan cada compás de cada sinfonía", indica.

La ACO también busca acercar la música clásica a nuevos públicos con colaboraciones con entidades como LaGuardia Community College, cuyos estudiantes reciben entradas gratuitas. Unos treinta asistirán al concierto de este jueves.

"Algunos nunca han acudido a una sala de conciertos ni han escuchado música clásica en directo. Pero la música pertenece a todos", concluye el director.