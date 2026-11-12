Varias personas heridas en tiroteo en Washington mientras la policía busca a sospechoso

"Se han producido tiroteos dentro y fuera del gimnasio Vida Fitness esta mañana en Logan Circle. Hay varias personas baleadas. No se acerquen a esta zona. La policía está buscando al sospechoso", escribió en X la concejal Brooke Pinto.

Medios locales informan que al menos cuatro personas recibieron disparos durante el incidente.

Poco después de las 8:00 hora local (13:00 GMT), las autoridades alertaron sobre un "tirador activo" en esa zona del noroeste de la ciudad y advirtieron a los ciudadanos que evitaran acercarse al área, ubicada a menos de dos kilómetros al norte de la Casa Blanca.

Decenas de autos policiales, de bomberos y coches blindados fueron movilizados en la ciudad, mientras varios videos publicados en redes sociales muestran una fuerte presencia de agentes armados y calles acordonadas.

Reportes en redes afirman que, de acuerdo con testigos presenciales, el sospechoso se habría parapetado en un apartamento y disparado a través de la puerta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los tiroteos masivos son uno de las mayores problemas recurrentes a los que se enfrenta Estados Unidos y, según el recuento de Gun Violence Archive, en lo que va de año se han registrado 408 en todo el país.