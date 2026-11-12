Varias personas heridas en tiroteo en Washington mientras la policía busca al sospechoso

"Se han producido tiroteos dentro y fuera del gimnasio Vida Fitness esta mañana en Logan Circle. Hay varias personas baleadas. No se acerquen a esta zona. La policía está buscando al sospechoso", escribió en X la concejal Brooke Pinto.

La policía metropolitana del Distrito de Columbia informó que al menos cinco personas recibieron disparos durante el incidente y fueron trasladadas a hospitales cercanos. De momento no hay confirmación oficial de fallecidos.

Reportes en redes afirman que, de acuerdo con testigos presenciales, el sospechoso se habría parapetado en un apartamento y disparado a través de la puerta.

Testigos dentro del gimnasio describieron una escena caótica después de que el sospechoso comenzara a disparar.

Poco después de las 08:00 hora local (13:00 GMT), las autoridades alertaron sobre un "tirador activo" en esa zona del noroeste de la capital estadounidense y advirtieron a los ciudadanos que evitaran acercarse al área, ubicada a menos de dos kilómetros al norte de la Casa Blanca.

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EFE pudo constatar que decenas de autos policiales, de bomberos y autos blindados fueron movilizados en la ciudad, con una fuerte presencia de agentes armados y calles acordonadas en la zona del incidente.

Los estudiantes de las escuelas cercanas permanecen confinados por motivos de seguridad y las autoridades han pedido a los vecinos que aseguren sus puertas y no se acerquen a las ventanas.

Los tiroteos masivos son uno de los mayores problemas recurrentes a los que se enfrenta Estados Unidos. Según el recuento de Gun Violence Archive, en lo que va de año se han registrado 408 en todo el país.