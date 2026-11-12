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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 12:25

Varias personas heridas en tiroteo en Washington mientras la policía busca al sospechoso

Imagen sin descripción

Washington, 12 nov (EFE).- Varias personas fueron heridas durante un tiroteo este jueves en el vecindario de Logan Circle, en Washington, según informes preliminares de la policía, que se encuentra en búsqueda del sospechoso.

Por EFE
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"Se han producido tiroteos dentro y fuera del gimnasio Vida Fitness esta mañana en Logan Circle. Hay varias personas baleadas. No se acerquen a esta zona. La policía está buscando al sospechoso", escribió en X la concejal Brooke Pinto.

La policía metropolitana del Distrito de Columbia informó que al menos cinco personas recibieron disparos durante el incidente y fueron trasladadas a hospitales cercanos. De momento no hay confirmación oficial de fallecidos.

Reportes en redes afirman que, de acuerdo con testigos presenciales, el sospechoso se habría parapetado en un apartamento y disparado a través de la puerta.

Testigos dentro del gimnasio describieron una escena caótica después de que el sospechoso comenzara a disparar.

Poco después de las 08:00 hora local (13:00 GMT), las autoridades alertaron sobre un "tirador activo" en esa zona del noroeste de la capital estadounidense y advirtieron a los ciudadanos que evitaran acercarse al área, ubicada a menos de dos kilómetros al norte de la Casa Blanca.

EFE pudo constatar que decenas de autos policiales, de bomberos y autos blindados fueron movilizados en la ciudad, con una fuerte presencia de agentes armados y calles acordonadas en la zona del incidente.

Los estudiantes de las escuelas cercanas permanecen confinados por motivos de seguridad y las autoridades han pedido a los vecinos que aseguren sus puertas y no se acerquen a las ventanas.

Los tiroteos masivos son uno de los mayores problemas recurrentes a los que se enfrenta Estados Unidos. Según el recuento de Gun Violence Archive, en lo que va de año se han registrado 408 en todo el país.

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