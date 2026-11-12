Venezuela expresa a Colombia su disposición a colaborar en la seguridad fronteriza

"Venezuela reafirma su compromiso con la seguridad fronteriza y regional, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y el fortalecimiento de la cooperación bilateral, sobre la base del respeto mutuo", señaló la Cancillería del país caribeño en un comunicado publicado en redes.

En el comunicado, la Cancillería venezolana no hace referencia al incidente con el ELN, grupo armado que tiene presencia también en el lado venezolano de la frontera, pero sí señala que se encuentran a disposición los mecanismos de cooperación, canales institucionales y contactos bilaterales existentes, para facilitar el intercambio de información y la coordinación de las acciones que resulten necesarias.

El miércoles, el ministro de Defensa de Colombia indicó a periodistas en un fuerte militar que están en un proceso de búsqueda de inteligencia de la subteniente del Ejército, por lo que pidieron el apoyo de Estados Unidos, para que intercedan en Venezuela, para que se una a este proceso.

Mora señaló que espera que la transición política que atraviesa Venezuela permita avanzar hacia una mayor cooperación en materia de inteligencia y seguridad, no solamente para localizar a la subteniente María Camila Pantoja, secuestrada en el departamento fronterizo de Arauca, sino también para contener la actividad de los grupos armados ilegales en la zona fronteriza.

El Frente de Guerra Oriental del ELN confirmó el pasado 5 de noviembre que tiene en su poder a la subteniente Pantoja, después de que la Décima Octava Brigada del Ejército denunciara su desaparición en el municipio de Saravena, en Arauca.

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La subteniente se movilizaba por el casco urbano de esa población cuando fue interceptada por dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta, según la información entregada entonces por las autoridades militares.

Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, es uno de los territorios más afectados por el conflicto armado colombiano debido a la presencia histórica del ELN y a su ubicación estratégica para el tránsito de grupos armados ilegales.

El pasado 1 de noviembre, la ONG Fundaredes informó a EFE que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela atacó un campamento del ELN que se encontraba en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia), que dejó al menos nueve muertos.